Robots, algoritmos e innovación social protagonizan el segundo día del SIL

Un robot que escala estantes a más de diez metros de altura. Un sistema que, a golpe de cámara y algoritmo, decide el orden de recogida más eficiente antes que un operario (que ahora supervisa). Y la necesidad de abordar retos sociales dentro del ecosistema empresarial. Estas eran, este jueves, algunas de las imágenes que se podían avistar en los pasillos del pabellón 8 de Fira de Barcelona, donde la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) desplegaba sus 160 novedades ante más de 600 empresas y unos 15.000 profesionales esperados hasta este viernes.

El escenario lo resumía bien la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, Blanca Sorigué, en el acto inaugural del miércoles: "El SIL Barcelona 2026 es el punto de encuentro donde se conectan talento, tecnología y negocio para impulsar una logística más inteligente, eficiente y sostenible". En esa misma línea, el president ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, apuntaba que "la palabra innovación está muy presente en la logística actual, y no es casualidad que el SIL se celebre en Barcelona: una ciudad con un terreno abonado para impulsar soluciones inteligentes".

El 76% de las empresas cuenta con una herramienta de IA

El contexto justifica la urgencia para un sector que se enfrenta a una presión creciente en varios frentes simultáneos: el incremento de los costes de transporte es el principal desafío para el 26,4% de las empresas encuestadas en el XVI Barómetro del Círculo Logístico del SIL 2026, elaborado con respuestas de 1.053 directivos de departamentos de logística y supply chain en España. A eso se añade la variabilidad de la demanda (19,8%) y los procesos poco digitalizados o sistemas mal integrados (15,2%). La digitalización, en definitiva, sigue siendo la asignatura pendiente del sector, donde el 25,8% de los profesionales la señala como el área que más mejora requiere en sus operaciones.

Inauguració del SIL Barcelona 2026 / CZFB

En ese mapa, la inteligencia artificial aparece con soluciones concretas. De hecho, el 76,6% de las empresas consumidoras de logística ya cuenta con alguna herramienta de IA o está en proceso de implementarla. Y el 72,5% de los directivos que participaron en el barómetro considera que la IA no perjudicará las plantillas, sino que hará al personal más productivo y eficiente. Una valoración que convive, sin demasiada tensión, con la realidad de que solo el 4,6% prevé reducir considerablemente sus equipos como consecuencia de su adopción.

En los stands, esas cifras tomaban forma en uno de los expositores, donde figuraba Exotec by Dexter, distribuidor exclusivo para España y Portugal de la solución Skypod de la francesa Exotec. Se definen como un sistema de automatización robótica de picking unitario con filosofía goods-to-person, en la que son los robots quienes se desplazan hasta los estantes —a velocidades de hasta cuatro metros por segundo y a alturas de diez metros— para acercar el producto al operario. "Es una solución escalable y compatible con instalaciones en activo, lo que la convierte en una opción frecuente para empresas que quieren automatizar sin paralizar su operativa" explican desde su stand. La empresa creada en el año 2020 por César Briones y Oriol Pla es una de las habituales en el salón desde entonces. Según las últimas cifras disponibles, facturan en torno a 15 millones.

Los premios SIL 2026 a las mejores start-ups innovadoras

Por ello, más allá de los convertidos en grandes nombres, la feria también era terreno para propuestas emergentes, pero con potencial de crecimiento y gran valor añadido. Ese cruce, entre innovación tecnológica e impacto social, fue el criterio que guió los Premios SIL a la Mejor Innovación, entregados este jueves en el stand del CZFB. El jurado, formado por 15 periodistas especializados en logística, transporte, intralogística y supply chain, seleccionó dos ganadoras de entre 24 finalistas —el total de novedad presentadas en el SIL este año asciende a 160.

El Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona 2026), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). / CZFB

El galardón tecnológico fue para el sistema HAIPICK CLIMB, desarrollado por la empresa LYL en colaboración con Hai Robotics. Se trata de un robot diseñado específicamente para redefinir la automatización de almacenes que permite duplicar la eficiencia operativa, reduciendo al mismo tiempo la complejidad de las instalaciones, con una arquitectura altamente escalable adaptada a los entornos logísticos actuales. Luis Talavera, cofundador y director comercial de LYL, y Raúl Vilaplana, Country Manager de Hai Robotics para España y Portugal, recogieron el reconocimiento.

El segundo premio fue para "Mujer, súbete al carro", una iniciativa de la Fundación Cares, que aborda uno de los desequilibrios más llamativos del sector: las mujeres representan actualmente menos del 20% de los roles operativos en la logística española. Ante este contexto, el programa, desarrollado en colaboración con la Fundación Surt, ofrece un itinerario formativo que combina capacitación técnica, práctica en entornos reales e inserción laboral. En su última edición, ocho mujeres completaron el programa y algunas de ellas ya trabajan en operativa logística. La directora general de la Fundación Cares, Helena Borbón Porta, recogió el galardón.

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SIL 2026 ha acogido 160 solicitudes, con 24 finalistas, de donde han de donde han resultado ganadoras HAIPICK CLIMB, de la empresa LyL, y la iniciativa “Mujer, súbete al carro”, de la Fundación Cares. / EPC

El día central de la feria fue también el más cargado de agenda institucional. El SIL Knowledge congregó a profesionales del sector en siete espacios temáticos distintos, con sesiones dedicadas a aduanas, ferrocarril, transformación digital, inteligencia artificial e inmologística. El Colegio Oficial de Agentes de Aduanas de Barcelona (COACAB) organizó una jornada sobre los retos del comercio internacional en un entorno geopolítico incierto, que contó con la participación de su presidente, Antonio Llobet, y de Massimo de Gregorio, presidente de la confederación paneuropea de agentes de aduanas CONFIAD. La Organización Empresarial de la Logística y el Transporte, UNO Logística, presentó casos de éxito en digitalización de la cadena de suministro con la participación de responsables de logística de empresas como Penguin Random House, HP o Danone.