Ona Therapeutics recibe casi 75 millones de euros para su potencial nuevo tratamiento contra el cáncer de mama y colon avanzados

La biotecnológica catalana Ona Therapeutics acaba de cerrar una de las rondas de financiación del año. Esta empresa nacida hace aproximadamente 7 años a raíz de una investigación del Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona ha atado un acuerdo de financiación por el que recibe 86,6 millones de dólares (casi 75 millones de euros, al cambio actual) para costear el primer ensayo clínico de un tratamiento contra el cáncer de mama resistente al tratamiento, así como las últimas gestiones antes de llevar al mismo punto un fármaco contra los tumores también resistentes en el colon.

El dinero viene en gran medida del fondo español Columbus Venture Partners y del francés Mérieux Equity Partners, que entran a formar parte de un accionariado en el que ya están presentes el Gobierno de España a través de Cofides y el CDTI, la firma de inversión Asabys Partners (que fue quien puso el capital inicial para que Ona Therapeutics se constituyese como empresa) y otros fondos como Alta Life Sciences, FundPlus NV o Ysios Capital. Todos ellos reinvierten en la compañía.

"Ona presenta un enfoque diferente con un objetivo distinto e inexplorado: es más arriesgado, pero puede marcar la diferencia respecto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora", apunta Jose Mesa, socio en Columbus y nuevo miembro del consejo de administración de Ona, para justificar su apuesta. También hace referencia al equipo detrás (23 personas lideradas por la doctora Valerie Vanhooren, la cofundadora y consejera delegada) y al momento en el que la empresa llega a ellos: justo cuando uno de sus tratamientos se adentra en la fase clínica.

Ona Therapeutics está centrada en el cáncer avanzado, aquel que ha salido de su foco original y se ha diseminado por otros órganos, una etapa en la que es "extremadamente difícil de tratar", resume Vanhooren. Por eso pasaron años estudiando estos tumores, hasta dar con una molécula que, 'a priori', parece capaz de bloquear esta propagación. Se han centrado en el cáncer de mama y el de colon por ser de los más frecuentes, pero, de funcionar, el abordaje tendría que valer para tantos otros.

"Es una forma nueva y muy prometedora de combatir el cáncer: hasta donde sabemos, nadie en el mundo lo está haciendo como nosotros", se explaya la emprendedora. "Hemos generado esta molécula nosotros mismos y contamos con un sólido conjunto de modelos animales que demuestran su eficacia", mantiene.

'Quimio' directa al tumor

La clave es combinar la quimioterapia –primera generación de fármacos contra el cáncer y, como tal, útil pero con múltiples efectos secundarios–, con la terapia a través de anticuerpos. "Los anticuerpos son proteínas que reconocen una diana específica en el tumor, se dirigen hasta ella y bloquean su funcionamiento", teoriza Vanhooren, que indica que la eficacia de este tratamiento también es limitada. "En Ona combinamos ambos enfoques, que es lo que se conoce como tercera generación de fármacos, lo que se denomina 'conjugados anticuerpo-fármaco'", ahonda, para luego insistir en el elemento clave: "Nadie lo hace como nosotros".

Se refiere a haber identificado una diana común en este tipo de tumores; haber desarrollado, luego, un anticuerpo capaz de reconocer esa diana; y haber añadido a cola de ese anticuerpo, quimioterapia. "De esta forma, la quimioterapia llega directamente al tumor, de forma menos tóxica y más eficaz", detalla.

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No cuenta mucho acerca del ensayo clínico que empezará pronto este tratamiento contra el cáncer de mama o sus siguientes pasos, solo que se realizará en España, que esperan tener resultados preliminares el año que viene y contar con una prueba de concepto que demuestre que el fármaco es "seguro y eficaz" en un par. Después vendrá el mismo abordaje aplicado al cáncer avanzado de colon, uno en el que ya están trabajando pero que va año y medio por detrás del primero. El dinero irá destinado a afrontar ciertos trámites regulatorios vinculados con esta última y a contratar de forma prudente.