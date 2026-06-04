Preacuerdo en el ERE de Nestlé: los despidos bajan a 242 trabajadores, la mitad en Catalunya

La dirección de Nestlé y los sindicatos han alcanzado este jueves un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que estaban negociando y que afecta a varias plantas en toda España. La multinacional ha aceptado rebajar de 301 a 242 el número de despidos, sobre una plantilla de 4.158 personas. Entre estos, las oficinas de Esplugues de Llobregat y las fábricas de Reus y Girona concentrarán la mitad de los afectados. Las centrales han logrado acordar indemnizaciones muy por encima del mínimo legal, con un pago mínimo de 45 días por año trabajado, además de complementos adicionales, según confirman fuentes sindicales.

Nestlé anunció hace un mes el inicio de un despido colectivo para recortar parte de su plantilla en España, en el marco de una reestructuración global que suprimirá unos 16.000 empleos en todo el mundo. No es que la multinacional dirigida por el español y ex consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, se encuentre en problemas económicos, de hecho, sigue en una situación de beneficios, sino que los ceses obedecen a una estrategia de reorganización de la actividad, según han justificado durante la negociación del expediente. Es por ello que las centrales han podido apretar a la empresa y lograr indemnizaciones elevadas. "En las últimas horas, se ha alcanzado un acuerdo que debe ser sometido a ratificación de la plantilla y que afectará a un máximo de 242 posiciones", confirman desde Nestlé.

La compensación base será de 45 días por año trabajado, con tope de 42 mensualidades. Es un importe superior al que regía antes de la reforma laboral del PP. Para ponerlo en perspectiva, las actuales cuantías para un despido improcedente son de 33 días por 24 mensualidades. A ese importe cabrá sumar un plus de entre 15.000 y 30.000 euros, en función de la antigüedad (a más años, mayor plus). A este se añade otro complemento por edad, de entre 15.000 y 30.000 euros en función de los años del trabajador (a menos años, mayor plus). Es decir, entre uno y otro plus, la mayoría de empleados saldrá con su indemnización y unos 30.000 euros adicionales.

Nestlé y los sindicatos han alcanzado en el último día del periodo de consultas un preacuerdo que ahora deberán ratificar los trabajadores en asamblea. Los representantes sindicales están satisfechos con las condiciones alcanzadas y defenderán el 'sí' ante las plantillas. Las distintas movilizaciones, con paros parciales y manifestaciones en las distintas plantas afectadas, han surgido su efecto y la dirección ha mejorado las cuantías que inicialmente había puesto encima de la mesa.

Las oficinas, las más afectadas

Catalunya será, por volumen de despidos, el territorio más afectado y concentrará la mitad de los ceses. De los 242 afectados, 119 saldrán de los centros catalanes. Especialmente de las oficinas centrales, ubicadas en Esplugues de Llobregat (102 despidos). Nestlé apenas ha planteado ceses en las factorías y entre los sindicatos sobrevuela la sospecha que ese recorte de personal en la sede central en España obedece a un efecto sustitución del empleo por la inteligencia artificial.

Noticias relacionadas

"La negociación ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones inicialmente planteadas por la empresa, reduciendo el impacto social del expediente y ampliando las medidas de protección para las personas trabajadoras afectadas", afirman desde la UGT. "Se ha hecho todo lo posible", afirman desde CCOO. "Se ha logrado una sustancial mejora de las indemnizaciones", valoran desde Csif.