Miquel Sàmper: "Si hacen falta recursos para el sector de los chips en Catalunya, los habrá"

La Comisión Europea ha puesto en marcha este miércoles la Chips Act 2.0, una normativa que pretende desarrollar la industria de los semiconductores en el Viejo Continente para minimizar la dependencia de Asia y Estados Unidos en una materia tan elemental hoy en día para la mayoría de productos tecnológicos. El borrador de esa Chips Act 2.0, que deberá todavía superar un largo proceso legislativo, parte de las aportaciones de la asociación de regiones europeas de semiconductores (ESRA, en inglés), de la que Catalunya asume este 2026 la presidencia. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, repasa con EL PERIÓDICO los principales retos del sector.

En Catalunya hay 260 empresas especializadas en semiconductores y unos 4.600 profesionales, según sus datos. ¿Qué perspectivas de crecimiento tiene el sector?

Es un sector estratégico, muy importante. No puedo dar nombres, por temas de confidencialidad, pero estamos trabajando para que se instalen mini factorías en Catalunya. Una gran fábrica ahora mismo es imposible, requiere una inversión de 22.000 millones de euros y, para ponerlo en perspectiva, el PERTE Chip tenía unos 12.000 millones. Por eso nuestra estrategia pasa por especializarnos en mini factorías, una especie de ‘boutiques’ de chips fotónicos o cuánticos. ¡Pero, ojo, que una de estas puede tener 300 trabajadores! Ahí Catalunya tiene la tecnología y las empresas.

¿No podemos ser un nuevo Taiwán?

Nuestro objetivo es especializarnos en productos muy concretos y punteros. Un ejemplo es Openchip, de cuyo éxito la Generalitat ha participado mucho. Claro que me gustaría tener una gran planta que fabricara microchips a gran escala en Catalunya, pero hoy por hoy no es realista. Es en los chips especializados, de última generación, donde podemos ganar ventaja y no sufrir la brecha tecnológica que nos separa de Taiwán, China o Estados Unidos.

¿En ese segmento Catalunya puede ser un líder europeo?

Sí, en todo lo que es diseño y prototipado podemos ser un referente europeo. Si las administraciones acompañamos y hay empresas con capacidad de arriesgar, podemos tener empresas punteras a nivel europeo y mundial. En Europa, nuestras fortalezas están en la automatización industrial, en aplicaciones para el automóvil, en telecomunicaciones, en conectividad y en salud. En cambio, partimos en desventaja en fábricas especializadas, empaquetado avanzado, energías renovables y robótica.

Entrevista con el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. / MANU MITRU / EPC

¿Hay inversores interesados?

El sector está creciendo a través de inversión local, aunque también hay una parte de inversores extranjeros. Toda inversión es bienvenida, porque en esta carrera no podemos perder el tiempo. Es evidente que toda economía que se precie debe tener autonomía en eso. Los chips son el cemento del siglo XXI, sin ellos no se puede hacer prácticamente nada. Por eso a nivel europeo hemos de desarrollar cadenas de valor sólidas, integradas y resilientes e impulsar la colaboración entre regiones.

Hasta ahora, las empresas catalanas han tenido un apoyo público importante. Por ejemplo, la mitad de los fondos del último PERTE Chip [52 millones de euros] han ido a empresas catalanas…

Es que ir a Madrid y hablar con [Jordi] Hereu y el resto de ministros funciona.

¿La Generalitat tiene previstos fondos propios para seguir apoyando al sector una vez decaigan los PERTE?

Dentro del Pacte Nacional per a la Indústria es un eje prioritario y el Pacte está dotado de 5.000 millones de euros hasta 2030.

¿De esos fondos, cuántos irán a semiconductores?

No puedo darle una cifra, porque es un pacto vivo, consensuado con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT, y lo iremos cambiando a medida que surjan necesidades y oportunidades. Si hacen falta recursos, los habrá.

Uno de los cuellos de botella que identifican las empresas del ramo para crecer es la falta de profesionales cualificados. ¿Cómo piensa contribuir a corregirlo?

Es un problema transversal en toda la economía. Si tuviera una varita mágica sería de las primeras cosas que corregiría. Como Govern estamos trabajando en ello, un ejemplo son las 5.000 nuevas plazas para estudiar el curso que viene formación profesional (FP) que anunció el otro día la consellera Esther Niubó.

Entrevista con el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. / MANU MITRU / EPC

Pero el sector reclama también profesionales altamente cualificados. Existe un máster especializado en semiconductores, creado hace dos años, pero ningún grado universitario…

Totalmente de acuerdo. Tenemos el talento y ahora hace falta que apostemos por él, adecuemos la formación a las necesidades y retos de futuro y nos erijamos en un polo de talento de excelencia a escala europea.

Otra queja recurrente para cualquier proyecto industrial es la disponibilidad de suelo.

Noticias relacionadas

Catalunya históricamente se ha dotado de unos instrumentos legales excesivamente regulatorios que provocan que cualquier inversión tarde mucho en salir adelante. El conseller Albert Dalmau está haciendo un trabajo muy importante para desburocratizar los trámites con la administración. Y hace poco hemos aprobado un mecanismo conjunto entre la conselleria de Territori y la de Empresa para movilizar rápidamente suelo industrial, para que si una empresa contacta con nosotros y nos pide un terreno, no se lo facilitemos en 2034, sino en 2027.