Direxis (Nitbus) quiere comprar por 15 millones a la empresa que ganó el mayor contrato de ambulancias de Catalunya

La cooperativa de ambulancias más antigua de Badalona nació en 1983 con trece personas, dos vehículos y 1.300.000 pesetas de capital. Cuatro décadas después, Grup La Pau, quién ganó junto a Direxis el mayor contrato público de transporte sanitario de Catalunya en 2025 —valorado en 381 millones de euros—, ha entrado en concurso de acreedores, a apenas un mes de que esta UTE empezase a dar el servicio adjudicado en el área metropolitana norte de Barcelona, tal y como adelantó elDiario.es y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

Lo hizo el 21 de mayo y, ese mismo día, Direxis Salud —la rama de transporte sanitario del grupo Direxis-Tusgsal (empresa que ofrece el servicio de Nitbus de Barcelona)— presentó una oferta vinculante de 15,4 millones para adquirir todos sus activos y absorber a sus 484 trabajadores. Fuentes cercanas a la empresa cifran el agujero total de la cooperativa en más de 32 millones de euros.

Según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona dictó el auto de declaración de concurso el pasado 1 de junio, once días después de la solicitud. El juzgado ha nombrado administrador concursal a RCD Concursal, SLP, un despacho especializado en procedimientos de insolvencia que designa como responsable del caso al letrado Jordi Albiol Plans. Actualmente, Grup La Pau está presidido por Jordi Alonso, quién fue escogido por los más de 160 socios de la cooperativa en sustitución de Vicenç Chicharro.

Cuarenta años de historia

Fundada en 1983 por un grupo de profesionales vinculados al voluntariado en Badalona, la cooperativa Grup La Pau explica en su página web que fue creciendo hasta convertirse en una de las empresas de referencia del sector, con contratos con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), el CatSalut y diversas mutuas. La idea fundacional era demostrar que existía "un modelo diferente de hacer las cosas" y que podían lograrlo convirtiéndose en un operador de economía social capaz de competir con las multinacionales sin convertir la rentabilidad en el único objetivo.

Una de las primeras ambulancias de Grup La Pau en una imagen que la compañía compartió en su página web. / EPC

El problema llegó cuando quisieron dar un salto de escala y empezar a operar en el País Vasco, un hito que lograron en 2020. Tal y como explicó elDiario.es, en cuatro años de actividad acumularon más de 55 actas de la Inspección de Trabajo por irregularidades, entre ellas el uso de vehículos del Servicio Vasco de Salud para clínicas privadas y el impago de salarios y pagas extraordinarias a la plantilla. Finalmente, el Ejecutivo vasco rescindió el contrato por "deficiente gestión" el 25 de noviembre de 2024.

Las mismas fuentes conocedoras de la historia aseguran a EL PERIÓDICO que la cooperativa llevaba más de un año retrasando pagos antes de solicitar el concurso. De hecho, hace apenas dos años, unos 55 nuevos cooperativistas se incorporaron a la empresa, aportando cada uno 40.000 euros —de los cuales 10.000 fueron a fondo perdido—. Sin embargo, esta inyección no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas, superiores a nueve millones de euros entre 2021 y 2024, según consta en un documento interno elaborado por la propia empresa apenas seis meses antes de ganar el macroconcurso catalán.

Parte del equipo de La Pau y su flota en campo de San Mamés (Bilbao). / EPC

Sorprende que, a pesar de ello, la empresa logró justificar unas cuentas saldadas que convencieron al SEM, quién acabó adjudicando en febrero de 2025 el denominado Lote 8 del Ámbito Metropolitano Nord, por un importe de 381 millones de euros y una duración de cinco años, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por La Pau y Direxis. Se trataba del mayor lote de un macroconcurso que, en total, sumó unos 2.400 millones de euros. En aquel comunicado, la UTE indicó que Direxis aportó 54 millones a la alianza: 19 millones de euros en concepto de avales y otros 35 millones para la compra de la flota necesaria para operar el lote.

La oferta de Direxis

Un año y tres meses después, La Pau ha presentado formalmente su solicitud de concurso de acreedores, tras entrar en marzo en preconcurso. Y ese mismo 21 de mayo, Direxis, conocedora de todo el proceso, presentó una oferta vinculante de compra a la que este medio ha tenido acceso, en la que propone adquirir la totalidad de la unidad productiva de La Pau por un precio total de 15,4 millones de euros, desglosados en tres tramos.

Una de las ambulancias de La Pau que prestaba servicio en el País Vasco. / Daniel C. / EPC

El primero, de 140.000 euros en efectivo, se abonaría mediante transferencia bancaria en el momento de formalizar la operación ante notario. El segundo componente es la asunción de la deuda que La Pau mantiene con Tusgsal —la empresa matriz de Direxis, que le ha estado prestando apoyo financiero— por un importe de 5,6 millones de euros. El tercer bloque, el más voluminoso, incluye la subrogación de los contratos laborales de los 484 trabajadores de La Pau, con el reconocimiento de su antigüedad, valorada en aproximadamente 9,7 millones de euros.

La cooperativa tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta la oferta. En caso afirmativo, Direxis se quedaría con todos los activos intangibles de La Pau —bases de datos, licencias de software, know-how, autorizaciones administrativas y derechos de propiedad industrial e intelectual—, así como con todos los bienes muebles a exepción de los vehículos, que quedan expresamente excluidos de la operación.

Además, tal y como consta en la oferta, Direxis también propone asumir todos los derechos de La Pau en el contrato TS25 con el SEM y comprometerse a mantener la actividad durante un mínimo de tres años. Fuentes cercanas a la empresa aseguran a este periódico que a los empleados ya se les ha comunicado verbalmente que pasarán a Direxis en las mismas condiciones laborales actuales.

Por su parte, Direxis se presenta en la documentación como "la única idónea" para adquirir los activos, en referencia a la ley concursal (artículo 222.2), que permite priorizar la oferta de quien garantiza la continuidad del servicio y el empleo. La empresa decana del grupo es Tusgsal, la cooperativa de autobuses del Barcelonès Nord con más de 40 años de historia, sede en Badalona, y titular actual del servicio de Nitbus de Barcelona y del servicio de autobús diurno de la metropolitana norte, que incluye municipios como Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, y sus conexiones con la capital catalana. El grupo suma alrededor de 2.100 empleados y opera en Catalunya, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.