Cotizaciones
Ignacio Solsona, abogado: “A partir de los 15 años, por cada mes cotizado de más, se incrementa el porcentaje de base reguladora un 0,19%”
El experto en pensiones señala la importancia que la base reguladora y los años cotizados pueden tener en el cálculo de la pensión
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Cuando llega el momento de jubilarse, siempre pueden surgir dudas sobre cómo funciona el cálculo de la pensión, o qué efectos pueden tener ciertos factores. En este sentido, la Seguridad Social suele considerar aspectos como las bases de cotización y el total de años cotizados.
En este caso, el abogado laboralista Ignacio Solsona nos explica el funcionamiento del cálculo general en las pensiones, sobre todo para aclarar algunas dudas que pueden surgir a los ciudadanos.
Requisitos básicos para acceder a la pensión
En primer lugar, debemos saber que "el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación contributiva es de 15 años", afirma. Además, dentro de ese periodo, dos años deben corresponder a los 15 años anteriores a la jubilación.
Básicamente, cumplir este mínimo es necesario para acceder a la pensión contributiva, aunque no funciona igual con la pensión no contributiva. En el caso de esta última, la prestación será más baja y tendremos que cumplir con el límite de ingresos.
Ahora bien, cumplir el periodo mínimo de cotización ya garantiza un 50% de la base reguladora. A partir de los 15 años, "por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%", por lo que nuestra base reguladora puede mejorar de forma significativa.
Cómo se puede mejorar la base reguladora
Antes de nada, el abogado aclara que si queremos obtener el 100% de la base reguladora y nuestra jubilación empieza en 2027, "son necesarios 37 años de cotización". Por otro lado, aunque una persona decida trabajar más años, esta base no aumentaría.
Esta es una medida que, según Solsona, puede ser bastante limitada, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, si el trabajador decide retrasar la edad de su jubilación puede beneficiarse de un incentivo económico, que se aplica por cada año cotizado de más a la Seguridad Social.
Además de ello, el hecho de cotizar más de 37 años puede reducir las penalizaciones aplicadas en jubilaciones anticipadas, ya sean voluntarias o involuntarias. De este modo, la Seguridad Social ofrece una posibilidad de que los ingresos no se vean tan afectados, evitando que la pensión disminuya demasiado.
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