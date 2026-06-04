Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaTiempoGuardia CivilAndicVotaciones profesoresPapaBarça LegendsRosalíaLufthansaTributo Metropolitano
instagramlinkedin

Turismo

Four Seasons amplía su presencia en España con un nuevo hotel de lujo en Sevilla de la mano de Blasson

El establecimiento contará con 55 habitaciones distribuidas en cinco plantas

Recreación del hotel de Four Seasons en Sevilla.

Recreación del hotel de Four Seasons en Sevilla. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Four Seasons, junto la firma española de inversión inmobiliaria Blasson, ha anunciado sus planes para ampliar su presencia en España con un nuevo hotel de lujo en la Plaza Nueva de Sevilla, cuya apertura está prevista para 2028, según un comunicado.

En concreto, el establecimiento, objeto de rehabilitación integral antes de abrir sus puertas, contará con aproximadamente 55 habitaciones distribuidas en cinco plantas e incorporará tres nuevos espacios: un restaurante a pie de calle, un restaurante y bar en la azotea y un lounge en la planta baja. Entre el resto de instalaciones, destacarán un spa, un gimnasio y una piscina en la azotea con vistas.

El proyecto arquitectónico del Four Seasons Hotel Sevilla correrá a cargo del estudio madrileño Lamela, mientras que del interiorismo se ocupará Belén Domecq, incluida en la prestigiosa lista AD100.

Tal y como ha señalado la cadena hotelera, su llegada a la ciudad andaluza pone de manifiesto su compromiso por un crecimiento "selectivo", centrado en destinos con "una profunda identidad cultural y capaces de ofrecer experiencias significativas al viajero de lujo".

Noticias relacionadas

En este punto, ha resaltado Sevilla como "destino de primer nivel", subrayando su "vibrante combinación de historia, arquitectura y atractivos culturales durante todo el año". "A medida que crece nuestra presencia en España, la alianza de Four Seasons con Blasson da forma a una propuesta de lujo cuidadosamente restaurada que refleja el espíritu de Sevilla, al tiempo que ofrece el servicio excepcional y la atención auténtica que nuestros huéspedes conocen y en los que confían", ha destacado el presidente y CEO de Four Seasons, Alejandro Reynal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  2. Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
  3. España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
  4. La fábrica de Seat en Martorell inicia hoy la producción en serie del Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo
  5. 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse
  6. Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta
  7. Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre
  8. Hasta 50 litros por metro cuadrado: quedan horas para las lluvias intensas en Catalunya

Four Seasons amplía su presencia en España con un nuevo hotel de lujo en Sevilla de la mano de Blasson

Four Seasons amplía su presencia en España con un nuevo hotel de lujo en Sevilla de la mano de Blasson

Robots, algoritmos e innovación social protagonizan el segundo día del SIL

Robots, algoritmos e innovación social protagonizan el segundo día del SIL

Sercotel alcanza los 100 hoteles tras cinco años de crecimiento

Sercotel alcanza los 100 hoteles tras cinco años de crecimiento

BBVA logra ahorros del 50% en desarrollo de ‘software’ gracias a la inteligencia artificial

BBVA logra ahorros del 50% en desarrollo de ‘software’ gracias a la inteligencia artificial

Bruselas amplía su expediente a España por las trabas a la opa de BBVA sobre Sabadell

Bruselas amplía su expediente a España por las trabas a la opa de BBVA sobre Sabadell

Dilema en el Cercle y materialismo histórico

Dilema en el Cercle y materialismo histórico

Colonial prepara su desembarco en Alemania y espera elevar un 22% su beneficio hasta 2028

Colonial prepara su desembarco en Alemania y espera elevar un 22% su beneficio hasta 2028

Sánchez Segura (Airbus): "España necesita en defensa más empresas tractoras y ordenar la cadena de suministros"

Sánchez Segura (Airbus): "España necesita en defensa más empresas tractoras y ordenar la cadena de suministros"