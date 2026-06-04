Aldi busca trabajadores para este verano en Catalunya: ofrece 105 puestos con sueldos que pueden llegar a los 1.400 euros

La cadena de supermercados Aldi ha puesto en marcha el dispositivo para contratar este verano a 105 nuevos empleados en Catalunya y reforzar de este modo a su plantilla de cara a la temporada alta turística. Las contrataciones, que se desarrolarán entre los meses de junio a agosto, tienen como objetivo dar respuesta al incremento de la actividad comercial propio de la campaña estival, sobre todo en sus supermercados urbanos y los situados en municipios de gran afluencia de turistas. Así, por provincias, Girona concentrará el mayor volumen de incorporaciones en Catalunya, con 64 nuevos empleados. Le seguirán Tarragona, con 21 contrataciones, y Barcelona, con una veintena.

Entre los requisitos que contempla la compañía para estos empleos temporales de verano figura, por ejemplo, el acreditar que se han finalizado los estudios de educación secundaria (ESO) y la capacidad de trabajo de cara al público y en equipo. La convocatoria también considerará positivamente a los candidatos que hayan cursado una formación profesional (FP) dual de la rama de comercio y que tenga experiencia previa en el sector. A los seleccionados se les aplicará el convenio colectivo del sector de los grandes almacenes, lo que supone que pueden llegar a cobrar hasta 1.400 euros brutos mensuales en función del puesto que le sea asignado.

Entre los cometidos a desarrollar, quienes sean finalmente contratados deberán "asegurar la presentación de los productos en el lineal, atender a la clientela y aportar valor en un entorno exigente, realizar un trabajo meticuloso en la caja, garantizar la facturación correcta de todos los artículos y colaborar en las diferentes tareas de la tienda (reposición, orden y limpieza, recepción de mercancía u horneado).

También en Andalucía y la Comunidad Valenciana

A nivel nacional, Aldi prevé incorporar este verano a un total de 555 personas, una cifra que supone un notable incremento respecto a la campaña estival de 2025, cuando la compañía sumó a 280 trabajadores para reforzar sus equipos. Con estas nuevas incorporaciones, la cadena casi duplicará las contrataciones realizadas durante el verano del año pasado. Las comunidades autónomas que concentrarán el mayor número de contrataciones serán Andalucía, Comunidad Valenciana y Catalunya. Andalucía liderará las incorporaciones, con 190 nuevos profesionales, seguida de la Comunidad Valenciana, con 165, y Catalunya, con 105.

La compañía también reforzará sus equipos en otras comunidades autónomas donde cuenta con una presencia consolidada. Actualmente, Aldi cuenta con más de 8.000 empleados en España, un 25% más que hace tres años. La empresa opera una red de más de 500 supermercados y siete centros logísticos en el país.