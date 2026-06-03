Vodafone despliega una red 5G exclusiva para los Mossos d’Esquadra durante la visita del Papa a Barcelona

Vodafone España participará activamente para blindar la visita del Papa León XIV durante su estancia en Barcelona. La teleco creará una red 5G privada para que la utilicen en exclusiva los Mossos d’Esquadra. La policía autonómica catalana dispondrá de una red privada totalmente configurable según sus necesidades, con el objetivo de reforzar el dispositivo de seguridad y la coordinación de todo operativo policial durante la visita del Pontífice a la capital catalana.

La operadora asegurará la capacidad de conectividad requerida en todo momento y el acceso a los servicios de red incluso en casos de alta congestión debidos a la alta concentración de usuarios en zonas geográficas reducidas. De hecho, Vodafone ha reforzado sus redes en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife actuando sobre más de 2.800 celdas de sus redes 5G y 4G y ha habilitado un mecanismo especial de supervisión, atención y reparación de posibles incidencias en todos los elementos de su red implicados en la visita.

Vodafone España, ahora controlada por el grupo británico Zegona, ha movilizado a un equipo especializado de más de 100 técnicos de red, que permanecerán activos durante toda la visita, y desplegará unidades móviles de red en las diferentes ciudades. Asimismo, ha optimizado y parametrizado su red para maximizar la cobertura de voz y datos en todo momento durante el viaje apostólico

“Nuestro propósito siempre ha sido conectar a las personas con lo que importa. Durante la visita del Papa León XIV a España, Vodafone despliega toda su capacidad técnica y humana para garantizar una conectividad sólida a quienes participen en el evento y a quienes trabajen para hacerlo posible”, apunta José Miguel García, CEO de Vodafone España. “Pondremos las últimas innovaciones de red al servicio de las fuerzas de seguridad en un acontecimiento de esta magnitud, garantizando comunicaciones críticas fiables y en tiempo real”.

El Papa estará en Barcelona los días 9 y 10 de junio, en los que el Pontífice celebrará una vigilia de oración comunitaria en el Estadio Olímpico de Montjuïc, visitará Montserrat y acudirá a la Sagrada Familia para proceder a la bendición de la torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La visita del papa irá acompañada de un enorme dispositivo de seguridad, de los más importantes que se recuerdan en Catalunya. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona desplegarán más de 6.000 agentes durante los tres días que durará la visita Habrá unidades especializadas para proteger a personalidades, garantizar la seguridad del público y facilitar la movilidad.