Visión a largo plazo, hacer "sexy" la industria y celebrar consejos familiares: la receta de supervivencia de la empresa familiar

Se pregunta el Cercle d'Economia, para inaugurar la tercera y última jornada de su reunión anual, como puede la empresa familiar convertir en oportunidad el riesgo de vivir en un "mundo cambiante". Han invitado a la consejera delegada de La Farga, Inka Guixà, a la consejera de Cosentino, Mar Martínez-Cosentino; o a la consejera delegada de Dispur (Fluidra), Eulàlia Planes, a tratar de dar respuesta a semejante pregunta. Spoiler: aprovechándose de la visión largoplacista propia de la empresa familiar, pero tratando de profesionalizarla lo máximo posible.

"Nuestra capacidad de reinvertir en la empresa continuamente nos la da ser una compañía familiar, tener una visión a largo plazo", ha expresado la directiva de la empresa de materiales para la arquitectura y el diseño Cosentino. "Para nosotros no es tan importante el crecimiento rápido, sino donde podemos estar de aquí a 10 o a 20 años", ha agregado, poniendo como ejemplo haber podido abordar con calma su aterrizaje a Estados Unidos y que se haya acabado convirtiendo en el origen de la mitad de sus ingresos.

"En la empresa familiar, la innovación es muy potente, porque tenemos la ventaja de poder tomar ciertos riesgos", había apuntado antes la ejecutiva de la empresa de soluciones de cobre reciclado La Farga, quien achaca, de hecho, ser hoy lo que son a haber podido apostar por el reciclaje de cobre cuando el resto de la industria apostaba por el material primario, por ejemplo. "No existiríamos si no fuese por la innovación", ha afirmado.

"Es uno de los puntos claves que hemos tenido", ha coincidido, también la consejera delegada de la sociedad de inversión de los Planes, una de las familias detrás de Fluidra. Hablaba de reinvertir y de tener un modelo de gobernanza muy estructurado. Por ejemplo, estar preparados para ceder el mando cuando toque, tener empresas patrimoniales que tengan su propio plan estratégico (en la suya, la idea es duplicar su patrimonio en una década), celebrar múltiples consejos de familia al año o irse los cuatro hermanos dueños de la compañía una vez al año todos juntos a hablar de presente y futuro.

"Reinvertir, reinvertir y reinvertir"

Las tres han coincidido en lo imprescindible que es estar constantemente pensando en innovar, en lo crucial que es la vocación internacional ("Detrás de la geopolítica está el acceso a las materias primas"), en la falta que hace "hacer sexy la industria" para que los tan demandados perfiles de alto nivel tecnológico también se interesen por ella o en que su supervivencia no se explica sin su filosofía con el dinero: "Reinvertir, reinvertir, reinvertir y, luego, volver a reinvertir".

Tampoco ha habido mucha disparidad de opiniones en cuanto al liderazgo o al modelo de gobernanza: todas han enfatizado, de un modo u otro, que es "estrictamente necesario" profesionalizar la estructura en lo máximo posible, sea con consejeros externos, con un consejo de familia o con comités específicos.

El público que las escuchaba –aproximadamente un centenar de empresarios, empresarias, directivos y directivos catalanes– ha tenido su propia voz en esta ponencia, algo distinta en formato a las que habrá a lo largo del día por estar pensada como un foro de conversación general. Según esto, lo que inquieta al tejido catalán es que parezca que hacer innovación potente requiera viajar o tirar de recursos del extranjero, la fiscalidad, que determinados productos no consigan triunfar en Asia, la inteligencia artificial (IA), los relevos en estas empresas familiares (y como hacer que el legado perdure) o la relación con el emprendimento.