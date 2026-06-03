Trasmed prevé salir de número rojos este año impulsada por el auge del e-commerce y el "efecto refugio" de Baleares ante la crisis en Oriente Medio

El auge del comercio electrónico y el posicionamiento de las islas Baleares como un destino turístico “refugio” han impulsado el tráfico de mercancías y pasajeros de la naviera española Trasmed, filial del grupo italiano Grimaldi desde 2021, que prevé superar este año el volumen de 700.000 pasajeros y las 340.000 unidades de carga que alcanzó en 2025.

Por ello, si las previsiones se cumplen, Trasmed podría salir de números rojos este 2026 por primera vez en su historia. “Si la tendencia continúa la senda del ejercicio anterior, alcanzaremos un resultado neto positivo este año y, en 2027, eliminaremos al 100% la deuda”, traslada el director de Relaciones Institucionales de Trasmed, Miguel Pardo, en conversaciones con este medio.

Este miércoles, coincidiendo con la inauguración del SIL Barcelona, Trasmed compartió sus resultados anuales de 2025, en los que alcanzó un beneficio operativo (EBITDA) positivo de 21,5 millones de euros, elevó sus ingresos hasta los 165,4 millones, un 9,4% más que el año anterior, y redujo su deuda en un 66%. En 2024, la compañía cerró con pérdidas de 18,6 millones de euros y, en 2023, de 26,3 millones. “2025 ha sido un año de consolidación para Trasmed”, señaló el consejero delegado de la compañía, Ettore Morace, sin concretar el valor de las pérdidas registradas este ejercicio.

Más allá de los motores puntuales (turismo y e-commerce), la compañía, que opera las rutas marítimas entre Barcelona, Valencia y Baleares, atribuye esta mejora a las sucesivas refinanciaciones impulsadas por el grupo italiano, a la reorganización operativa basada en la optimización de la flota, la reducción del consumo de combustible y al crecimiento del tráfico de mercancías y pasajeros. De estos, cerca del 65% partieron desde Barcelona, uno de los principales nodos de actividad de la naviera.

Miguel Pardo, Director Relaciones Institucionales de Trasmed junto a al presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, Pere Navarro; y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué / EPC

Compra con una elevada deuda

De cumplirse esta previsión, Trasmed cerraría un capitulo de pérdidas perennes desde su creación en 2021, cuando el grupo italiano Grimaldi se hizo con los activos que la antigua Trasmediterránea tenía en Baleares. Esta empresa había sido comprada previamente por el Grupo Armas a Acciona entre 2018 y 2019, acumulando una elevada deuda que la pandemia no hizo más que agravar.

Entonces, la operación se cerró por unos 400 millones de euros, incluyendo la adquisición de cinco buques, las concesiones en las terminales de Valencia y Barcelona y la subrogación de unos 400 trabajadores. La división representaba cerca del 40% de los ingresos de Armas-Trasmediterránea. Para poder afrontar la compra, la nueva filial Trasmed solicitó un préstamo propio de 160 millones de euros, asegurado por la entidad Mediobanca, para financiar parte de la adquisición.

Sin embargo, coincidiendo con la operación, la italiana GNV, perteneciente al grupo MSC, desembarcó también en el mercado balear. Donde hasta entonces operaban únicamente dos compañías —Baleària y Armas Trasmediterránea— se incorporó un tercer actor, lo que provocó una bajada de precios y lastró la recuperación de Trasmed.

Con tal de remontar el negocio, durante estos cinco años, la naviera redujo su flota operativa de cinco a cuatro barcos tras vender el Ciudad de Mahón. Actualmente mantiene los buques Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Sóller y Ciudad de Barcelona. “Nos ha permitido hacer lo mismo con menos”, explica Pardo. Junto a la venta del buque, el directivo destaca la reducción del consumo energético, que ha permitido disminuir las emisiones en 22.800 toneladas de CO₂ en los dos últimos años: 16.600 toneladas en 2024 y 6.200 adicionales en 2025.

Actualmente, alrededor del 65% de los ingresos de Trasmed procede del transporte de mercancías, mientras que el 35% corresponde al pasaje. Aunque el turismo continúa siendo fundamental para Baleares, Pardo explica que la actividad logística mantiene un peso estructural debido a la dependencia del archipiélago del transporte marítimo para abastecerse de productos básicos, medicamentos o mercancías industriales.

En 2025, la naviera movió 339.394 unidades de carga, de las cuales más de 105.000 pasaron por el Puerto de Barcelona, mientras que Valencia, por su conexión con el centro peninsular, concentra gran parte de la actividad logística. Dentro de esta actividad, el grupo señala a las empresas vinculadas al e-commerce y la paquetería como principales motores de crecimiento, con clientes como Amazon o Seur. “Es un sector muy exigente, pero que crece muchísimo y al que hay que atender”, apunta Pardo.

Baleares gana atractivo como destino “seguro”

En cuanto a las previsiones futuras, Trasmed explica que dependerán del comportamiento turístico de Baleares y de la evolución de los conflictos geopolíticos. De hecho, la compañía anunció a mediados de marzo una subida de los fletes (tarifas) del 15% debido al impacto de las guerras en Oriente Medio.

Miguel Pardo, director de RRII de Trasmed, en la presentación de resultados 2025 en el SIL / EPC

Sin embargo, la naviera también detecta que el denominado “efecto refugio” podría beneficiar al archipiélago, atrayendo turistas que antes optaban por destinos del Mediterráneo oriental. “Mientras otros destinos turísticos cercanos a la zona de Israel han perdido atractivo por motivos de seguridad, Baleares ha captado parte de ese flujo de viajeros al ser percibida como una opción mucho más estable”, señala Pardo. La compañía considera que esta tendencia podría compensar parcialmente el impacto económico derivado del contexto internacional.

En un horizonte más amplio, Trasmed espera beneficiarse de la apuesta inversora del Grupo Grimaldi para modernizar su flota. El holding italiano destinará más de 1.300 millones de euros a la construcción de nueve nuevos ferris ro-pax que comenzarán a incorporarse entre 2028 y 2030 y que permitirán reducir en más de un 50% las emisiones de CO₂ por unidad transportada. “Ninguno está nominalmente asignado todavía a alguna de las filiales del grupo, pero aspiramos a poder tener alguno en el futuro. Levantaremos la mano a Grimaldi”, asegura Pardo.

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También en materia de descarbonización, la naviera destaca que su buque Ciudad de Palma ya opera conectado al sistema Onshore Power Supply (OPS), que suministra electricidad 100% renovable y fue inaugurado en marzo de 2025. Además, la compañía trabaja en la modernización de su terminal y en la unificación con las instalaciones de Grimaldi en Barcelona. “La estética y la funcionalidad tienen que estar a la altura de la ciudad”, concluye Pardo.