La Seguridad Social recomienda a los jubilados revisar el cobro de sus pensiones hasta el jueves 4 de junio

La Seguridad Social acaba de informar que los jubilados tendrán que estar atentos a sus cuentas bancarias tanto hoy como mañana, jueves 4 de junio. La razón de este anuncio es el cobro de la pensión ordinaria correspondiente al mes anterior.

De hecho, la costumbre es que se cobren las pensiones una vez que termina el mes, es decir, que los jubilados podrán recibir la cuantía correspondiente al mes de mayo. Además, debemos tener en cuenta que no se trata de la paga extra de verano, sino del ingreso habitual de la pensión.

Hasta el 4 de junio para recibir la pensión de mayo

Aún así, aunque la fecha de cobro suele hacerse en los primeros días hábiles del mes, algunos bancos suelen adelantarse e ingresan el dinero antes de tiempo. En este sentido, las autoridades recuerdan la importancia de comprobar que el pago ha llegado correctamente y que la cantidad recibida es la que debe ser.

Como hemos comentado, este cobro no se corresponde con la paga extraordinaria recibida en verano. Estos días únicamente se realizará el pago mensual de la prestación ordinaria de jubilación, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a su cuenta bancaria.

De hecho, algunos pensionistas ya habrán podido recibir su pago mensual, mientras otros tendrán que esperar hasta el jueves 4 de junio. A su vez, si el pago no llega y el plazo ya ha terminado, entonces será recomendable consultar con el banco y, más tarde, con la Seguridad Social, por si hubiese ocurrido algún error.

Cuándo se cobra la paga extra de verano

Antes de nada, hay que tener claro que esta paga extraordinaria de verano generalmente se recibe junto a la mensualidad de junio. En algunos casos, los bancos suelen abonarla a finales de este mes. Por ello, el dinero extra no se recibe con esta mensualidad (mayo), sino con la del mes siguiente (junio).

En cuanto a las formas de cobro, no todos lo recibirán como una paga aparte. Por ejemplo, las personas que cobran pensiones derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya tendrían esta cantidad distribuida entre sus 12 mensualidades.

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Asimismo, los jubilados deberán comprobar si han recibido la pensión del mes anterior en su cuenta bancaria. Además, la paga doble de verano no llegará hasta el cobro del mes siguiente. En todo caso, es muy recomendable revisar los pagos para evitar posibles errores en el cobro o malentendidos con la Seguridad Social.