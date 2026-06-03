La triada salud, defensa y espacio reclama todavía más esfuerzos a Europa: "Con la legislación actual, sería muy complicado crear Airbus"

Roser Roca lleva dos días oyendo hablar, en la Reunión Anual del Cercle d’Economía, del gran caso de éxito europeo que es Airbus. Ella es la vicepresidenta de estrategia de inteligencia conectada dentro de la unidad de negocio de defensa y espacio de la multinacional francesa, así que no oculta el orgullo, pero tampoco se ahorra el dardo: “Con la legislación actual, hoy sería muy complicado crear un Airbus”.

Sentada junto a los consejeros delegados de Pangea Propulsion y Sateliot, Adrià Argemí y Jaume Sanpera, la directiva se ha amparado en que las leyes de competencia europea pueden dificultar un proyecto en el que está inmersa su acompañía que es crear, con otras dos organizaciones, un gran gigante europeo del espacio.

Era justo lo que pretendían quienes han organizado esta mesa redonda y la anterior, protagonizada por Laura Colón (AstraZeneca), Carolina Aguilar (Inbrain Neuroelectronics) y Tim Knotnerus (Agomab Therapeutics): explorar qué puede hacer Europa para reforzar estos sectores ultratecnológicos (salud, defensa, espacio…) que pueden marcar la diferencia en su ambición de autonomía frente a Estados Unidos y China.

En distintos tiempos, los seis han dado varios claves al respecto. Por ejemplo, que en Estados Unidos hay más fondos de inversión con mirada largoplacista, lo que ayuda a que fluya la financiación hacia innovaciones en el campo de la salud que requieren de mucho tiempo para convertirse en realidad. O que los operadores bursátiles tienen más especialización sobre el sector de las ciencias de la vida. “Por eso muchas acudimos al Nasdaq”, ha ejemplificado Knotnerus.

Laura Colón (AstraZeneca), Carolina Aguilar (Inbrain Neuroelectronics) y Tim Knotnerus (Agomab Therapeutics), en la Reunión Anual del Cercle d'Economia 2026 / FERRAN NADEU

“Tenemos que asegurarnos de que nuestros gobiernos reconocen el valor de la innovación más allá de los costes”, ha apuntado Colón, redirigiendo el foco hacia lo que puede hacer el sector público. Ha mencionado la inversión per cápita en tratamientos o en i+D, considerablemente inferior en el Viejo Continente que en las potencias mundiales con las que aspira a competir.

La falta de contratos y capital

Percepción similar tienen las compañías que se dedican a la tecnología puntera de uso dual, aquella que tanto puede servir par actuar ante una catástrofe natural como en una guerra. “Europa está poniendo restricciones más grandes a los grandes operadores extranjeros, así que el camino está orientado hacia donde tenemos que ir”, ha reconocido Sanpera, de Sateliot. “Lo que faltan son contratos”, ha señalado el mismo directivo, que no ve tampoco viable que haya cantidad de compañías excesivamente subvencionadas.

“Falta apoyo cuando las empresas tienen que crecer de forma grande y rápida”, ha completado luego Argemí, de Pangea. “Aún hay una parte escéptica al riesgo”, ha expuesto, reclamando también más “capital especializado”, que no malinterprete lo que están desarrollando.

También echa en falta, este emprendedor, algo más de patriotismo europeo: “Los americanos tienen clarísimo el ‘America first’, tenemos que asegurar este sentimiento europeo porque si no, tenemos asegurado el declive”, ha concluido, sugiriendo también relajar la burocracia y la excesiva regulación, sin convertir Europa en el 'Salvaje Oeste'. "Hay una serie de necesidades que nos tienen que hacer abrir los ojos", ha zanjado.