El reto de reinventar Europa para plantar cara a las superpotencias

Martin Wolf, editor asociado del 'Financial Times', era el martes el centro de todas las miradas. Acababa de recibir el prestigioso Premio Cercle d’Economia a la Construcción Europea, en un acto solemne en que recibió el homenaje del periodista John Carlin, de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, y del rey Felipe VI. Un auditorio repleto de algunas de las principales autoridades de la política y la economía catalana y española le había aplaudido puesto en pie. Instantes después, el periodista británico rechazó una cascada de invitaciones a comer, y procedió a almorzar en la única compañía de su mujer al hotel contiguo.

La escena sirve de metáfora del complejo momento que vive la UE. La pugna de las dos superpotencias, Estados Unidos y China, ha sido el telón de fondo de la reunión anual del Cercle celebrada esta semana en Barcelona bajo el título ‘Autonomía estratégica de Europa: ¿Mito o realidad?’. La prestigiosa entidad lleva tiempo urgiendo al debate y Garcia-Milà, en las conclusiones de cierre de la jornada, insistía en que dicha autonomía és “urgente”.

Las jornadas han estado muy lejos de hacer un análisis complaciente de la situación actual. Ponentes de distintos ámbitos han alertado de hasta qué punto Europa se está quedando alejada de los principales polos económicos del planeta, pero puede que nadie lo haya hecho con la crudeza empleada por los presidentes de Repsol y Naturgy, Antonio Brufau y Francisco Reynés. “Vamos a bajar nuestras emisiones porque iremos desindustrializándonos, pero a la vez el mundo aumentará sus emisiones”, lamentó el primero, que ve a Europa como “colaboradora necesaria” de la destrucción medioambiental que está llevando a cabo China. “A partir de París, Europa es líder en descarbonización, pero nadie nos sigue”, añadía. Reynés era igualmente contundente: “Europa tiene que entender que debe permitir a las empresas competir en igualdad de condiciones, la política energética e industrial tienen que formar parte de un todo”.

Un directivo de perfil prudente como es Tomàs Muniesa, presidente de CaixaBank, insistía en la misma idea, en su caso para explicar el discreto tamaño del mercado de capitales europeo en comparación con el nortamericano. “En Europa regulamos tanto que los mercados son poco ágiles y nos cuesta mucho cualquier proceso”. El financiero catalán criticó también la excesiva fragmentación de un mercado en que “cada país quiere tener tres telecos, mientras en todo Estados Unidos tienen tres”.

La consecuencia, en su opinión, es clara: “Estamos perdiendo mucho de nuestro impacto en el mundo como sociedad europea”.

También Marc Murtra, presidente de Telefónica, desgranaba las dificultades europeas par competir en materia de tecnología e inteligencia artificial. Según expuso, es una pura cuestión de tamaño de las empresas y del exceso de regulación: “Hacen falta inversiones y para eso es necesario tener escala”.

El propio Martin Wolf ofreció, en su discurso en el Palau de Congressos, un diagnóstico pesimista, en que afirmó que Europa vive un “declive” que irá a peor. “La UE encarga informes y al final no hace casi nada porque los cambios sugeridos son demasiado difíciles”, lamentó el periodista.

Al término de la segunda jornada, un empresario resumía con crudeza la cuestión: “Ya sabemos cómo estamos, que no pintamos nada, y que no haremos nada”.

Pero lo cierto es que la reunión del Cercle ha estado lejos de convertirse en un canto al pesimismo y a la irreversibilidad de la situación. “Hemos consolidado el diagnóstico y se están dando pasos para revertirlo”, aseguraba un veterano del Cercle. “En los últimos cuatro meses la UE ha dado un giro copernicano”, apuntaba Murtra, en referencia a un cambio en la mirada sobre las fusiones de grandes empresas y al papel, ahora menos invasivo, de las autoridades de la competencia. “Ahora podrás lograr que cuatro países lleven a cabo una política sin pasar por la regla de la unanimidad”, apuntaba otro destacado directivo, en referencia a la normativa europea vigente en materia de política exterior, defensa, fiscalidad y presupuestos, en que un sólo estado miembro puedo bloquear la acción de los otros 26.

“La probable llegada al gobierno español del PP, las cuatro primeras potencias Europeas [Alemania, Francia, Italia y España] tendrán gobiernos de derechas, lo que puede fomentar acuerdos entre ellos”, añadía otra vez, con la mirada puesta en la política española.

Y al tercer día llegó Pedro

En efecto, también hubo espacio en las jornadas para la pugna que mantienen PP y PSOE. El martes Alberto Núñez Feijóo mostraba su cara más agresiva para atacar la corrupción que cerca a los socialistas y exhibió una desbordante confianza para lanzar un desafío a Junts y al PNV e invocar un inminente cambio de ciclo político: “Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella”.

Pero aún por aparecer faltaba Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha cerrado las jornadas este miércoles y ha puesto el tablero político patas arriba al anunciar el inminente inicio de la tramitación de los presupuestos generales del Estado de 2027. Sánchez ha sacado pecho de la situación macroeconómica de España y ha demostrado que no se puede dar por finiquitado a su ejecutivo. Una vez más, se ha ganado la admiración -más que el aplauso- de un empresariado catalán acostumbrado a sus trucos de prestidigitador y aún le han quedado arrestos para entrar en la cuestión comunitaria: “Con 32 estados miembro, seguramente tendremos que ir a una Europa de distintas velocidades”. “Europa”, ha añadido el presidente del Gobierno, “no nació para ser vasalla de nadie”.

Sus palabras cerraron unas jornadas en que a penas unos minutos antes el vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, dejaba una feliz frase: “Si fuera neonato, me gustaría nacer en Europa”.