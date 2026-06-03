Pilar García, economista: “La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida, pero ahora son entre 25 y 28 años”

El sistema de pensiones español no se encuentra precisamente en uno de sus mejores momentos. En este sentido, factores como una población cada vez más envejecida, el aumento de la esperanza de vida y el incremento en el pago de prestaciones no habrían hecho más que complicar la situación.

De hecho, este se ha convertido en uno de los temas más discutidos en los programas de debate, así como entre los ciudadanos. Según datos oficiales, el coste total para pagar las pensiones en el mes de mayo habría superado los 13.140 millones de euros, un 6% más que en el año anterior.

Una mayor presión sobre el sistema de pensiones

A su vez, la pensión media ya alcanza los 1.371 euros mensuales. Este tipo de cifras habrían puesto en alerta al Gobierno, que se propone incentivar el retraso de la jubilación más allá de la edad ordinaria.

Un ejemplo de ello es la jubilación flexible, que permite compatibilizar el cobro de la pensión con la actividad laboral, y que ahora los autónomos también pueden solicitar.

En vista de la situación, son muchos los expertos que dan su diagnóstico sobre el sistema de pensiones. Una de estas voces es Pilar García de la Granja, experta en economía, que nos habla sobre el reto demográfico al que debe enfrentarse el sistema de pensiones.

De hecho, la experta asegura que “la pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero es que ahora financia de media entre 25 y 28 años”, por lo que el gasto para financiar estas prestaciones sería mucho mayor.

La jubilación flexible como alternativa al retiro del mercado laboral

Según García, factores como el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están incrementando la presión sobre los fondos públicos. Por ello, estaríamos hablando de un “coste enorme” para el sistema. “Tampoco se ha cotizado lo suficiente en millones de personas para la jubilación que se recibe”, añade.

Es por ello que defiende la idea de que los trabajadores puedan continuar en el mercado laboral de forma voluntaria, como ocurre con la jubilación flexible, una modalidad híbrida entre el retiro y el trabajo. Actualmente, y tras las últimas modificaciones, se puede conservar entre un 33% y un 80% de la jornada.

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