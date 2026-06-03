Óscar Puente celebra el avance del Corredor Mediterráneo, pero admite que los trenes “no llegan”

Con trenes, pero todavía sin trenes. Es decir, con un Corredor Mediterráneo —el gran eje ferroviario que vertebra la fachada este de la Península— prácticamente definido sobre el papel y en plena ejecución, pero con incertidumbre sobre la capacidad operativa para aprovecharlo plenamente. “Vamos a tener la infraestructura, pero lo de los trenes no lo tengo todavía tan claro”, reconoció el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en referencia al retraso en la entrega de trenes de los fabricantes europeos; alegando que este freno repercutiría directamente en un transportee de mercancías ferroviario que ya es deficitario. “Hay un porcentaje de mercancías que en este momento viajan por carretera que tenemos que subir al tren como sea; seguimos muy lejos de la media europea”, trasladó.

El ministro viajó a Barcelona este miércoles con motivo de la entrega de los Premios Corredores que Adif ha otorgado a las mejores prácticas en el transporte de mercancías en España durante la inauguración del Salón Internacional de la Logística (SIL). Entre las empresas galardonadas, resalta la UTE HUPAC y TP Nova, por su contribución al desarrollo del nodo logístico multimodal de La Llagosta o la mención especial al académico Josep Vicent Boira, por su trayectoria y compromiso con el impulso del Corredor Mediterráneo.

En un acto de presencia que cogió por sorpresa a varios de los profesionales de la feria, pues su visita estaba prevista para la gala Nit de la Logística del SIL, que, cerrada al público general, tendrá lugar esta noche; actualizó el estado de la licitación de los 40 trenes de alta velocidad anunciada también en marzo. “Los convoyes no llegan pese a que están comprados y a que el Gobierno ha impulsado una nueva licitación de material rodante”, afirmó. Un retraso que se suma al avanzado por EL PERIÓDICO, también a finales de marzo, y que afecta al fabricante Alstom para los trenes de Rodalies. "Se compraron en los primeros compases del Gobierno y vamos a cumplir ocho años" explicó Puente en conversaciones con este medio.

El pesimismo en la entrega de trenes contrasta con el avance del Corredor Mediterráneo, que calificó como uno de los proyectos de infraestructuras “más importantes” del país junto al Corredor Atlántico. “El 100% está ya o en proyecto o en ejecución y un 82% está ejecutado o en obras”, aseguró, añadiendo además que, salvo el tramo Granada-Almería —el más retrasado—, la línea ferroviaria que unirá Almería con la frontera francesa estará terminada “en los próximos dos años”.

Infraestructuras, Rodalies y mercancías

En su discurso, recordó las prioridades de su departamento para los próximos años, destacando la finalización de la red de alta velocidad, con el objetivo de conectar al 90% de la población española; la mejora del transporte de cercanías (mención expresa a Rodalies) y la simplificación de los títulos de transporte.

Sobre los corredores, insistió en que deben entenderse como “ecosistemas de movilidad integral” donde confluyen puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril. En este sentido, hizo mención a las inversiones previstas de 7.000 millones de euros en puertos y 13.000 millones en aeropuertos dentro del marco regulador DORA III, que el Ejecutivo prevé aprobar antes del verano. “Hablamos de 20.000 millones de inversión entre puertos y aeropuertos en menos de cinco años”, destacó.

Preguntado por las quejas del sector sobre las afectaciones derivadas de las obras, Puente defendió que no existe una alternativa realista. “¿La alternativa cuál es? ¿Seguir con la infraestructura obsoleta?”, planteó. Con ello, reconoció las molestias provocadas por los trabajos, pero sostuvo que son imprescindibles para adaptar la red a las nuevas exigencias logísticas y de sostenibilidad. “Ahora podemos decir ‘disculpen las molestias’ para luego poder decir ‘disfruten las mejoras’”.

La geopolítica tensiona la logística mundial

La urgencia de dichas modernizaciones se enmarca en el escenario internacional actual que, bajo conceptos como “resiliencia”, “adaptación” o “permacrisis” —en referencia a un contexto de disrupciones constantes, desde fenómenos meteorológicos hasta conflictos bélicos—, marcó el rumbo de esta primera jornada del SIL. Según cifras del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora, la actual edición prevé reunir a más de 600 empresas, 15.000 visitantes y más de 250 ponentes internacionales.

Entre ellos, una de las primeras intervenciones del salón la ofreció Jesús Callejo, representante de la firma de transporte internacional TIBA, quien alertó de que la conectividad aérea entre Europa y Oriente Medio ha caído un 40% como consecuencia de los conflictos en la región, lo que ha reconfigurado los grandes corredores que unen Asia con Europa y América. “Lo que parecía sólido como una roca puede cambiar en pocos años”, señaló.

El auge del comercio electrónico, con un peso que ya alcanza el 6% PIB español, añade todavía más presión. De hecho, según Rafael González, del Clúster de Logística de Galicia, el e-commerce ya representa entre el 15% y el 20% de la carga aérea global, generando una demanda “menos predecible” y mucho más volátil. “Está convirtiendo la planificación en un ejercicio de imprevisibilidad creciente por su componente emocional e impulsivo”, apuntó.

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Ante este reto, Jorge Díaz, de DP World República Dominicana, defendió la necesidad de crear “ecosistemas resilientes” y nuevos hubs alternativos frente a la fragilidad de los actuales corredores logísticos. “Porque hoy es Oriente Medio, ayer fue Ucrania… ¿y mañana?”.