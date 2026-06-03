No ahorrar lo suficiente para la jubilación: esta es la historia de Richard Smith, 81 años, jubilado y viviendo en una autocaravana

Richard Smith, a la edad de 81 años, se ha convertido en un ejemplo claro de la nueva tendencia del ‘workamping’, un modelo laboral, y prácticamente de vida, cada vez más popular en Estados Unidos.

El sistema es muy simple: este hombre decide ofrecer su ayuda en los campings a los que acude, es decir, trabaja a cambio de una parcela gratuita con los gastos básicos de luz y agua cubiertos. A veces, incluso puede recibir un pequeño sueldo.

Un estilo de vida sin descanso

Actualmente, no se encuentra solo, ya que cuenta con su mujer a su lado. Ambos han visitado muchos lugares, trabajando sin descanso los siete días de la semana. Su rutina se basa en pasar los inviernos en su propiedad en Florida, y en el resto del año viven en su autocaravana instalada en un camping de New Hampshire.

En estas instalaciones Richard trabaja de jueves a domingo como vigilante nocturno, mientras el resto de la semana reparte comida a domicilio para la aplicación DoorDash. Por otro lado, su mujer se ocupa de limpiar las cabañas, los baños y la lavandería del camping.

Un historial laboral marcado por la falta de ahorro

La trayectoria profesional de Richard ha sido muy convulsa. Este comienza a trabajar en 1963 para la empresa fotográfica Eastman Kodak, durante algo más de 30 años. Sin embargo, los gastos diarios para la crianza de sus hijos le obligaron a compaginar su trabajo con turnos extra en el sector del automóvil y clases nocturnas.

De esta forma, el dinero nunca sobraba en su hogar, por lo que no tuvieron la posibilidad de ahorrar para la jubilación. Con todo, decidieron mudarse en los noventa a Los Ángeles, donde Richard trabajaría en un gran laboratorio de Hollywood, además de otros cinco años en el archivo audiovisual de la universidad de California.

Finalmente, en 2009 aceptaría un paquete de jubilación anticipada. El problema es que decidió apostar por un fondo privado, en el que invirtió de forma arriesgada, perdiendo casi todo el dinero.

La incapacidad de cubrir gastos con la pensión

Después de todo un conjunto de malas decisiones financieras, actualmente la pareja acumula unos 350.000 dólares en deudas, mientras que en su fondo de pensiones solo quedan cerca de 20.000 dólares, además de que no poseen una cuenta de ahorros.

Si a ello se le suman otros gastos como el mantenimiento del coche de reparto o los costes médicos, entonces la deuda no hace más que aumentar. De hecho, la pareja ya ha barajado la posibilidad de vender su casa en Florida.

En todo caso, Richard es solo un ejemplo más de estadounidenses mayores de 75 años que deciden seguir activos en el mercado laboral, una cifra que no hace más que aumentar según afirma el Pew Research Center.

Algunas personas mayores prefieren mantenerse ocupadas, aunque muchos trabajadores admiten que lo hacen por necesidad. En concreto, la escasa capacidad de las pensiones públicas para cubrir gastos básicos de vivienda o salud, estaría obligando a muchos jubilados en Estados Unidos a continuar trabajando.

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