Level inaugura el único vuelo directo entre Barcelona y Lima

Level ha inaugurado este miércoles la nueva ruta directa entre Barcelona y Lima, convirtiéndose en la única aerolínea que opera sin escalas entre la capital catalana y la peruana, según han informado en un comunicado. El vuelo inaugural ha despegado a las 13.55 horas desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat y supone la incorporación de un nuevo destino a la red de largo radio de la compañía, que ofrecerá cerca de 80.000 plazas entre ambos mercados hasta marzo de 2027.

La nueva conexión arrancará con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos) y será operada con los Airbus A330-200 de la compañía. Según ha explicado la aerolínea, los horarios han sido diseñados "para facilitar las conexiones con otros vuelos europeos y americanos", un aspecto que considera clave para el desarrollo de la ruta. De hecho, aseguran que uno de cada cuatro pasajeros que viajan a Lima vía Barcelona procede de otras ciudades españolas y europeas, especialmente italianas.

Demanda creciente

La apertura de la ruta materializa un anuncio realizado por la compañía en diciembre de 2025. Entonces, Level avanzó que incorporaría Lima a partir del 3 de junio de 2026 con el objetivo de responder a la creciente demanda de tráfico entre España y Perú, tanto por motivos turísticos y empresariales como por los desplazamientos de familiares a ambos lados del Atlántico. La aerolínea defendió entonces que la conexión serviría para reforzar la conectividad intercontinental de Barcelona y consolidar su posición como operador de referencia del largo radio en El Prat.

Miembros de la aerolínea Level y del CDRA celebran el estreno de la nueva ruta entre el aeropuerto de Barcelona-El Prat y Lima. / Level

La nueva ruta llega, además, en un momento clave para la compañía. A finales de 2024, Level culminó su proceso de independencia operativa respecto a Iberia, ambas dentro del grupo IAG, con la intención de acelerar su crecimiento desde Barcelona. Su consejero delegado, Rafael Jiménez Hoyos, defendió entonces la necesidad de que la capital catalana contara con una aerolínea capaz de impulsar conexiones transoceánicas propias, siguiendo el modelo que otras compañías del grupo desarrollan en aeropuertos como Madrid, Londres o Dublín.

Hoja de ruta con cambios

En aquella etapa, la compañía ya era la principal operadora de largo radio de El Prat y anunciaba su intención de aumentar frecuencias y ampliar progresivamente su flota de Airbus A330-200. El plan pasaba por consolidar sus rutas a Estados Unidos y América Latina y aprovechar la red europea de Vueling para alimentar los vuelos intercontinentales desde Barcelona.

Sin embargo, la estrategia de crecimiento se ha visto condicionada este año por los problemas de suministro que afectan a la industria aeronáutica. En marzo, Level confirmó la suspensión de la ruta entre Barcelona y San Francisco a partir del 30 de abril debido a la escasez de motores para sus aviones. La compañía justificó entonces la decisión por la necesidad de garantizar la operativa de verano y concentrar los recursos disponibles en el resto de su red.

Un aparato de la compañía Level en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

La cancelación del enlace con la ciudad californiana evidenció las dificultades para incorporar nueva capacidad pese a los planes de expansión anunciados por la aerolínea. Desde la empresa desvincularon la situación de conflictos geopolíticos y la atribuyeron al contexto global que afecta a la cadena de suministro aeronáutica.

Demanda de 97.000 pasajeros

Pese a estas limitaciones, Level mantiene su apuesta por el crecimiento en América Latina, aseguran. La compañía considera que la nueva conexión con Lima responde a una demanda consolidada entre ambos mercados, que en 2025 superó los 97.000 pasajeros, y destaca que contribuirá a reforzar los vínculos económicos, turísticos y culturales entre Catalunya y Perú.

La inauguración de la ruta ha contado este miércoles con la presencia de representantes del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA), integrado por Aena, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona, además del embajador de Perú en España y el cónsul peruano en Barcelona. El organismo destacó el valor estratégico de la nueva conexión para fortalecer la red intercontinental de El Prat y consolidar el papel de Barcelona como "puente" entre Europa y América Latina.