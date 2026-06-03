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Los expertos avisan

Ignacio Silvestre, asesor financiero: "Nadie debería tener más de tres meses de su salario… ahí realmente se va a estar depreciando"

El experto en finanzas asegura que los efectos de la inflación pueden ser determinantes cuando se tiene demasiado dinero guardado en una cuenta bancaria

Los jubilados españoles siguen ahorrando más de lo esperado y los analistas alertan de su impacto en la economía

Ignacio Silvestre desaconseja acumular una cantidad superior a tres meses de salario en el banco, una práctica común en muchos hogares españoles

Ignacio Silvestre desaconseja acumular una cantidad superior a tres meses de salario en el banco, una práctica común en muchos hogares españoles / ARCHIVO

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Alejandro Navarro

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Madrid
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Antes de comenzar a invertir o realizar movimientos financieros importantes, a menudo las personas suelen asegurar sus fondos, sobre todo con el objetivo de disminuir los efectos negativos sobre su economía. En este sentido, cada vez más expertos suelen guiar a las personas para no cometer errores.

De hecho, Ignacio Silvestre, asesor financiero y experto en economía, señala un elemento clave: el colchón financiero, es decir, ese fondo de dinero que se suele guardar en las cuentas bancarias, con el objetivo de ahorrar una parte de nuestros ingresos, generalmente para algún imprevisto o incluso por darse un capricho.

No más de tres meses de sueldo

Este experto, que suele dar consejos financieros en sus redes sociales, ha decidido explicarnos cuál es la cantidad de dinero que deberíamos guardar en nuestra cuenta bancaria, es decir, sin moverlo.

Ante esta duda, el analista tiene una respuesta clara: las personas no deberían tener más de tres meses de salario acumulados en el banco. Según comenta, esta cifra surge de un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los efectos de la inflación en cuentas bancarias

Si ganas 2.000, no deberías tener más de 6.000. Si ganas 10.000, no deberías tener más de 30.000”, comenta Silvestre. De esta forma, una vez que tenemos una reserva de dinero con la que costear nuestro día a día y posibles emergencias, no merece la pena seguir guardando el resto.

Ahora bien, ¿por qué deberíamos mantener en movimiento ese dinero sobrante? Pues el analista asegura que el motivo es la inflación. “Todo el dinero que esté ahí realmente se va a estar depreciando”, añade. Por ello, nuestro dinero estaría perdiendo conforme pasa más tiempo congelado en la cuenta bancaria.

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Sin embargo, Silvestre tampoco defiende una gestión apresurada de nuestros ingresos, al contrario, aconseja ser prudente con el dinero disponible. En cierto modo, el objetivo principal sería empezar a mover el dinero cuando conseguimos una “liquidez operativa para el día a día”, pero no antes, y siendo conscientes de lo que hacemos.

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