Derechos laborales
Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Los trabajadores deben entender la nómina"
El experto en derecho ha compartido una nueva advertencia a través de su cuenta personal de TikTok
Hacienda endurece los embargos de cuentas con nóminas y pensiones bajas: así cambia ahora el criterio
La mayoría de los españoles ya ha recibido la nómina del mes de mayo. Se estima que casi la mitad de los trabajadores no entiende completamente el dinero que recibe, ya que incluye una gran cantidad de conceptos técnicos, impuestos y deducciones. Además, existen tipos de contratos que dependen de variables, por lo que a veces no se percibe el mismo salario, algo que puede generar confusión entre los empleados.
Por esta razón, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de un millón de seguidores, para advertir que todos los trabajadores españoles deben entender con detalle lo que están cobrando.
En primer lugar, el experto en derecho advierte: "¿Cobras una nómina que parece escrita en otro idioma? Pues atención, porque el Tribunal Supremo acaba de dar un toque a las empresas".
El abogado laboralista explica que muchas compañías creían que bastaba con incluir números, códigos incomprensibles y conceptos poco claros para que la nómina fuera válida.
Así es una nómina
De la Calzada remarca que "la nómina no solo tiene que ser correcta, sino que también tiene que ser clara". El empleado debe entender qué le están pagando, por qué y cómo han calculado cada cantidad.
"Porque si necesitas hacer cálculos, buscar documentos o preguntar a Recursos Humanos para entender tu salario, la nómina podría no cumplir con lo que exige la ley", señala en su cuenta de TikTok.
El principal problema que hay en las nóminas suele estar en las variables, incentivos, atrasos, bajas médicas, permisos o descuentos. "El Supremo dice que la empresa no puede obligarte a reconstruir tu sueldo como si fueras un detective", apunta.
Por último, el abogado laboralista recuerda que si el empleado no entiende cómo han calculado lo que cobra puede que el problema no sea de él, sino de la empresa, que no le esté pagando lo que le corresponde.
- Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
- Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
- El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa
- Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
- Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona
- Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales
- Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: 'España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado