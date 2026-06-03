Grifols empieza a construir su nuevo complejo de 80.000 m² en Lliçà de Vall

La primera piedra de la nueva casa de Grifols ya está colocada. Y ha certificado que así sea un equipo de primer nivel: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; o el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, además de otras figuras políticas como la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, o el alcalde de Lliçà de Vall, Xavier Castillejo, y altos cargos de la farmacéutica catalana. Todo, para exhibir la importancia de un proyecto que el Govern de la Generalitat ha designado como "estratégico" y que implica ampliar la capacidad de producción en Catalunya de una de las empresas ya más grandes de la comunidad.

"La colocación de esta primera piedra simboliza la voluntad de Grifols de seguir creciendo desde el territorio, con una visión industrial al servicio de los pacientes", ha afirmado, en este sentido, el vicepresidente del consejo de administración de Grifols y miembro de la familia dueña de la compañía, Raimon Grifols. "Esta nueva planta nos permitirá ampliar nuestra capacidad de producción de medicamentos derivados del plasma en Europa y contribuir a reforzar la autonomía estratégica y autosuficiencia del continente", ha añadido.

Serán 80.000 metros cuadrados de fábrica que, en una primera fase supondrá la inversión de 160 millones de euros, y que duplicarán (hasta llegar a los tres millones de litros) la capacidad de fraccionamiento de plasma de la empresa en el continente. Se contruye en Lliçà de Vall (Barcelona) muy cerca de su actual fábrica en Parets del Vallès (Barcelona), lo que significa que la compañía acabará teniendo, allí donde colindan ambos municipios, un "'hub' biotecnológico" de 25 hectáreas que dará trabajo a 3.700 personas, 400 incorporadas de la mano de las nuevas instalaciones.

Valor económico y crecimiento

La planta la ocupará sobre todo una instalación dedicada al fraccionamiento del plasma de la sangre, es decir, a obtener los componentes con los que elaborar tratamientos. Sin embargo, también contará esta infraestructura con un espacio dedicado a las operaciones logísticas, un laboratorio de análisis y varios almacenes.

"La inversión en Lliçà de Vall se enmarca en el compromiso histórico de la compañía con la creación de valor económico y social en los territorios en los que opera", recuerdan desde la empresa. "En España, Grifols cuenta actualmente con más de 4.700 empleados y genera más de 16.000 puestos de trabajo indirectos, con una contribución estimada de más de 1.500 millones de euros a la economía española", ahondan.

De todos modos, tal como lanzó el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, la primera vez que habló públicamente de este proyecto de ampliación de sus instalaciones centrales en España, se refirió a él como parte de una estrategia, también, para "respaldar" su crecimiento como organización. Algo que ha pasado, asimismo, por ampliar su planta principal en Estados Unidos o por la construcción de todo un sistema de donación, recoleción y preparación del plasma en Egipto.