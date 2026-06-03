Acuerdo en el ERE de Ficosa: 105 despidos e indemnizaciones de hasta 100.000 euros

La dirección de Ficosa y los sindicatos han logrado un principio de acuerdo para cerrar el expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la fábrica de Viladecavalls (Vallès Occidental). Finalmente los despidos se reducirán a 105 personas, respecto a los 172 que inicialmente planteó la compañía especializada en la fabricación de componentes para la automoción. Los afectados saldrán con indemnizaciones de hasta 100.000 euros, según explican fuentes sindicales consultadas. De la ola de grandes ere industriales en Catalunya anunciados durante las últimas semanas, es el primero que se cierra, con acuerdo.

Pese a que las negociaciones pasaron por momentos de tensión, durante la noche de este pasado martes empresa y sindicatos lograron cerrar un principio de acuerdo que deberá ratificar ahora la asamblea de trabajadores. Las partes apuraron el periodo de consultas, que expiró precisamente el mismo martes. Según explican desde los sindicatos, las votaciones tendrán lugar entre este miércoles y el jueves y, si prospera, se firmará el viernes.

Ficosa plantó un despido colectivo sobre la plantilla de su factoría de Viladecavalls, donde emplea a unos 800 trabajadores. Saldrán finalmente un 13% de los mismos y la adscripción será voluntaria. Entre las centrales hubo cierto malestar cuando inicialmente la dirección planteó un recorte del 21,5% y no tardó en rebajar la afectación traumática, ya que entendieron que la memoria económica presentada no era sólida para poder justificar un movimiento así.

Indemnizaciones por encima de lo legal

La indemnización base pactada entre las partes será la equivalente a un despido improcedente, de 33 días por año trabajado con máximo de 24 mensualidades. A los que luego, para el personal de entre 50 y 59 años, habrá un plus de entre 12.000 y 6.000 euros (a mayor edad, menor plus). Los mayores de 63 años podrán acogerse a prejubilaciones y la empresa les incentivará con un lineal de 2.000 euros.

Los sindicatos han logrado indemnizaciones por encima de lo legal, aprovechando el actual momento que atraviesa Ficosa. La familia Pujol Artigas recuperó formalmente a inicios de este año la propiedad de Ficosa, participada hasta hace poco por Panasonic. Su consejero delegado, Xavier Pujol, ha querido dar un golpe de timón a la corporación, que en su último ejercicio alcanzó un récord de ventas, de 1.397 millones de euros anuales y una plantilla de 7.805 personas entre todas sus factorías.

Y dicho golpe de timón pasa por ir entrando con fuerza en el negocio de la defensa y reconvertir parte de su estructura hasta ahora pensada para automoción hacia ello. Ficosa está invirtiendo, es partícipe de ayudas públicas y quiere seguir siendolo, así que las centrales entendían que debía poner dinero encima de la mesa para justificar el expediente y seguir accediendo a esos refuerzos desde lo público. Lo ha acabado haciendo.

Recorte temporal de sueldo

Los despidos, no obstante, se verán acompañados por un recorte temporal de masa salarial. La empresa aplicará un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a 275 personas y que les supondrá una suspensión de empleo y sueldo de dos días al mes entre el 1 de septiembre de este año y el 30 de junio del 2027. Se ha acordado que la empresa complementará la prestación de paro de las personas afectadas para llegar entre el 65% y el 85% del salario bruto, en función del salario anual.

Ficosa es una de las grandes compañías que ha decidido aplicar un despido colectivo para reestructurarse en Catalunya. Hace aproximadamente un mes coincidió en el tiempo una cascada de expedientes que afecta a empresas como Nissan, NestléQuality o Serra Soldadura (estas dos últimas en la Zona Franca de Barcelona), entre otros. Ficosa ha sido el primero en cerrarlo y esta misma semana está previsto que finalice el periodo de consultas en Nestlé.

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Entre enero y abril de este año, en Catalunya se han registrado un total de 95 expedientes de extinción, que han tenido afectación sobre un total de 2.977 trabajadores, según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat. Sobre estas cifras, que ya son un 36% superiores a las registradas durante el mismo periodo del año pasado, deberán añadirse las reestructuraciones recientemente anunciadas.