La tecnológica Factorial eleva su valoración hasta los 2.200 millones tras cerrar una ronda de inversión de 130 millones

Enésimo hito para la tecnológica catalana Factorial. La compañía acaba de atar su sexta ronda de financiación, una operación por la que los fundadores han vendido aproximadamente un 6% de la compañía por 150 millones de dólares (130 millones de euros, al cambio actual). Esta inyección de capital, además de ser la segunda operación consecutiva que cierra la empresa por encima de los 100 millones de euros –una cantidad aún poco habitual en el ecosistema barcelonés– supone elevar su valoración hasta los 2.500 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros). Esto, según subrayan sus fundadores, la convierte en la joven tecnológica mejor valorada de Catalunya y una de las 20 más atractivas de la Unión Europea a ojos del mercado.

El dinero procede en gran medida de la firma estadounidense General Catalyst, aunque han participado asimismo en ella el fondo británico Atomico o el también americano Four Rivers. La primera de estas tres firmas ya había trabajado antes con Factorial, al prestarle hasta 200 millones de dólares en dinero dirigido a que la compañía creciese. Ahora, por primera vez, compra una porción de la empresa, pero además amplía ese fondo de 200 millones (aún no consumido del todo) hasta los 700 millones de dólares, cantidad que tendrá que ir devolviendo Factorial a medida que ese dinero vaya produciendo ventas.

"Somos una de las [empresas] mejor financiadas del continente", ha celebrado Jordi Romero, cofundador y consejero delegado de la plataforma. "Nos sentimos muy acompañados por General Catalyst y el resto de socios, que suponen una señal de que hemos conseguido encontrar el camino en este nuevo mundo de la inteligencia artificial (IA)", ha profundizado el emprendedor.

Lo dice porque la empresa, que nació como una herramienta orientada a digitalizar las gestiones propias de los RRHH, y que ha acabado siendo un 'software' que sirve tanto para pasar gastos, procesar nóminas o evaluar el desempeño de un trabajador, como para configurar su ordenador, está justo en pleno despliegue de un agente de IA propio que ayude a una organización a hacer todo eso y desarrollando otra IA que clone al trabajador en el universo digital.

"El mercado de inversión está muy confundido y prudente, porque no sabe quien va a caer en el lado bueno o malo de la disrupción que trae la IA", ha reflexionado el mismo, para justificar haber atado, en este contexto, una operación de financiación tan cuantiosa: "Tenemos ya el 'feedback' de los clientes, que demuestra que somos capaces de construir soluciones de IA muy potentes", y, además, "General Catalyst venía viendo nuestros números en tiempo real".

Compras, bolsa y Barcelona

No teme Romero, en este sentido, la lectura alternativa que es que la empresa necesita capital externo para sostenerse. "Llevamos año y medio estando muy bien financiados, no necesitamos de una ronda para segur operando", ha asegurado quien ha reconocido, de hecho, no haber gastado aún los 120 millones de la última. ¿Por qué, entonces, vender una porción de la compañía a cambio de más? Para tener dinero para poder comprar empresas como estrategia de crecimiento sin tocar, precisamente, el dinero en caja que asegura su supervivencia.

Factorial acaba de adquirir, por ejemplo, la empresa gallega Yepcode, pero tiene apetito de más operaciones y más grandes. Incluso así, ven cerca el momento de terminar un ejercicio entero con beneficio neto, cosa que podría pasar en 2027, en función de si cierran o no una gran operación de compra. En cuanto al futuro más allá, tampoco descarta Romero que pase por la bolsa, aunque no es algo –afirma– que esté encima de la mesa ahora mismo.

Sí buscan, y con ahínco, nuevos espacios para poder ampliar su presencia en el barrio del Poblenou de Barcelona. Pese a haberse trasladado hace año y medio a unas oficinas el doble de grandes, y haber sumado tres plantas más de un edificio cercano, el lugar ya se ha quedado pequeño, dice, quien no contempla para su base central, sin embargo, otra zona que no sea la actual. Factorial emplea, entre todas sus oficinas, a 1.700 personas.