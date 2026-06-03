España es el tercer país de Europa con más 'startups' de consumo prometedoras, según un ranking respaldado por el Financial Times

Nueva medalla para el ecosistema de 'startups' nacional. España es el tercer país que más empresas emergentes de base tecnológica que se mueven en el sector consumo tiene bien situadas para ser determinantes en el futuro económico de Europa. Así lo indica el primer Consumer 100 de Sifted, un medio especializado en startups y capital riesgo respaldado por el Financial Times. La lista identifica las 'startups' europeas de consumo con mayor proyección.

Son nueve compañías, de las cuales seis están fundadas y tienen su sede en Catalunya, lo que refuerza el papel de Barcelona como uno de los principales polos tecnológicos del Viejo Continente.

Las empresas españolas presentes en la clasificación son la liga alternativa de fútbol fundada por Gerard Piqué, Kings League (que aparece en el puesto número 10), la cadena de clínicas dentales Impress (12), la empresa de alimentación a base de proteína vegetal Heura (53), el seguro para mascotas Barkibu (56), la inteligencia artificial Luzia (58), la aplicación para monitorizar rutinas deportivas Hevy (72), la empresa de café de especialidad Incapto (83), la plataforma de profesionales a domicilio Webel (90) y el suplemento para reforzar la salud capilar Olistic (94).

La presencia española resulta especialmente significativa en un ranking dominado por el Reino Unido, que concentra 45 de las 100 empresas seleccionadas. Francia ocupa la segunda posición con 15 startups, seguida de España con nueve, por delante de Italia (ocho) y Alemania (seis). Las 'startups' de consumo mejor posicionadas de todo el continente son la apliación para monitorizar el periodo menstrual o la concepción Flo, los móviles y auriculares Nothing y la plataforma de salud sueca Neko Health.

El rol de Barcelona

La aportación catalana es particularmente destacada. Empresas como Impress, Heura, Incapto y, en buena medida, el ecosistema vinculado a Barcelona, reflejan la capacidad de la región para atraer talento, inversión y proyectos escalables. La capital catalana se ha consolidado durante los últimos años como uno de los principales 'hubs' tecnológicos de Europa, compitiendo con ciudades como París, Berlín o Ámsterdam en captación de startups y financiación.

El reconocimiento tiene además un valor añadido por la reputación de Sifted. Sus rankings se han convertido en una referencia para inversores, corporaciones y emprendedores europeos al identificar las compañías con mayor crecimiento, capacidad de innovación y potencial de expansión internacional. Aparecer en estas listas supone una importante carta de presentación ante fondos de inversión y socios estratégicos.

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La diversidad de las empresas españolas seleccionadas también evidencia la amplitud del ecosistema nacional. Junto a modelos de consumo tradicionales digitalizados, aparecen propuestas basadas en inteligencia artificial, salud digital, bienestar, alimentación sostenible o economía de plataformas. Esta variedad refleja una evolución del emprendimiento español, cada vez menos dependiente del comercio electrónico y más orientado a sectores tecnológicos de alto crecimiento.