Emilio Varela, la mente estratégica de Oesía en su camino hacia los 1.000 millones

Emilio Varela ocupa la dirección corporativa de estrategia y desarrollo corporativo de Oesía, una posición clave en la nueva etapa de crecimiento de la tecnológica española especializada en defensa, seguridad, digitalización avanzada y tecnologías de uso dual. Llegó al grupo en 2017, procedente de Ficosa, y desde entonces ha contribuido a una hoja de ruta marcada por la especialización tecnológica y la internacionalización.

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero económico por la École Centrale de París y doctor cum laude en Organización Empresarial por la UPM, Varela combina formación técnica, visión económica, experiencia académica y trayectoria directiva. Cuenta con el PADE del IESE, ha sido profesor asociado en la UPM e invitado en la École Centrale de París y en la Universidad Carlos III, y ha publicado más de treinta artículos sobre estrategia y empresa.

Su carrera se ha movido entre la consultoría estratégica y la alta dirección industrial. Antes de incorporarse a Oesía fue socio en Booz Allen Hamilton y Arthur D. Little. Después asumió responsabilidades ejecutivas en compañías industriales con presencia internacional, entre ellas Gestamp donde fue presidente de su filial de servicios y director general de Ficosa.

Ese recorrido explica su papel actual en Oesía, que ha entrado en fase de aceleración tras cerrar 2025 con los mejores resultados de su historia. El grupo elevó un 128% su beneficio neto, hasta 31,1 millones, y alcanzó una cifra de negocio de 321,6 millones, un 26% más. El ejercicio coincidió con el cierre del plan 2021-2025 y con el inicio de una etapa en la que aspira a triplicar su facturación hasta 1.000 millones y quintuplicar su ebitda hasta 325 millones en 2030.

La entrada de Nazca Capital en el accionariado, con un 39%, refuerza esa ambición. El grupo mantiene el control mayoritario en manos de Luis Furnells y Héctor Roldán, que conservan el 61%. La compañía defiende así su condición de empresa nacional, privada e independiente.

Varela encarna el perfil de directivo llamado a ordenar la expansión: conoce la estrategia desde la consultoría, la ejecución desde la industria y la tecnología desde una perspectiva académica y empresarial. Su responsabilidad se sitúa en el centro de los desafíos de Oesía: crecer sin perder especialización, incorporar capacidades diferenciales y reforzar su posición en defensa.

El nuevo plan se apoya en cuatro ejes: especialización tecnológica, desarrollo de tecnología propia, alianzas industriales e internacionalización. Entre sus prioridades figuran la inteligencia artificial, la fotónica, la radiofrecuencia, las tecnologías cuánticas y la defensa avanzada.

Para Varela, el reto no es solo crecer en tamaño, sino hacerlo en capacidades. Oesía no busca comprar volumen, sino integrar tecnologías singulares que refuercen su especialización y aporten valor a sus clientes. Esa lógica convierte la estrategia corporativa en una pieza central: decidir dónde invertir, con quién aliarse y qué capacidades incorporar.

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Varela participa este miércoles a las 11 horas en el evento 'European Bridges: El Periódico and beBartlet' que se celebrará en Bruselas.