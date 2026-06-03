4 de junio: ¿Dónde es festivo mañana, día del Corpus Christi, en España?

Mañana jueves, 4 de junio, se celebra la fiesta del Corpus Christi (el Cuerpo de Cristo), una de las festividades más importantes de la Iglesia Católica, que conmemora la institución de la Eucaristía. Esta liturgia establece que el pan y el vino, una vez consagrados, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo.

La celebración del Corpus Christi tiene su origen en la Última Cena de Jesús con los 12 apóstoles antes sufrir la pasión y la muerte, un ágape que se celebró el Jueves Santo y en el que Jesús ofreció su cuerpo y su sangre, en forma de pan y vino, a los apóstoles.

No obstante, a diferencia del Jueves Santo, que se centra en la traición y la pasión, esta es una fiesta de celebración, jubilo y adoración pública.

Festivo autonómico

El Corpus Christi fue instaurado en el siglo XIII por el papa Urbano IV y se celebra en jueves, 60 días después del Domingo de Resurrección. Contrariamente a algunas festividades de arraigo católico que han conservado su carácter estatal -como la Asunción o la Inmaculada Concepción-, ha ido perdiendo ese espacio oficial a nivel nacional. Y, de hecho, solo Castilla-La Mancha señala esta fecha como festivo autonómico oficial, de acuerdo con el BOE.

En 2026, solo Castilla-La Mancha ha elegico el 4 de junio como día festivo a todos los efectos, retribuido y no recuperable. Esta es una decisión que ampara todas las provincias de la comunidad (Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete), siendo esta primera el epicentro absoluto de la celebración. La capital manchega ha consolidado el Corpus Christi como un motor económico y turístico, además de como una tradición eclesiástica.

Esta festividad también se celebra en diferentes localidades españolas gracias a la autonomía municipal: cada ayuntamiento cuenta con dos festivos locales para amoldar el año laboral según sus calendarios, y el Corpus Christi se mantiene como uno de ellos en ciudades como Sevilla. La capital andaluza parará su actividad laboral para ver pasar la célebre procesión de la Custodia de Arfe, una tradición centenaria.

Otras localidades

Además de en la capital, en la ciudad andaluza de Granada el Corpus Christi también sobrevive como festivo en el calendario.

También hay decenas de ayuntamientos repartidos por toda la península Ibérica y las islas que mantienen el jueves de Corpus Christi como festivo. Entre ellos se incluyen nueve localidades de Catalunya: