Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta

Miles de hogares en España pueden tener derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) aunque tengan ingresos mensuales bajos, pero la ayuda no se concede automáticamente solo por cobrar menos de una determinada cantidad. La Seguridad Social y la Agencia Tributaria recuerdan además que todos los beneficiarios deben presentar la declaración de la Renta, incluso aunque no lleguen al mínimo habitual exigido para el IRPF.

La posibilidad de acceder a esta prestación pasa por ingresar menos de 723 euros al mes. Esta cifra se usa como referencia aproximada para un beneficiario individual en 2026, pero la normativa oficial establece más condiciones para poder cobrar la ayuda.

La prestación, gestionada por la Seguridad Social, está regulada por la Ley 19/2021 y tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, el acceso al IMV depende no solo de los ingresos, sino también de algunos otros cuatro requisitos, como los siguientes:

Patrimonio .

. Unidad de convivencia .

. Residencia legal y efectiva en España.

y efectiva en España. Situación familiar de cada solicitante.

En el caso de una persona sola, la renta garantizada ronda este año los 723 euros mensuales, aunque la cuantía aumenta en función del número de convivientes, menores a cargo o situaciones de monoparentalidad. Esto significa que el IMV actúa como un complemento hasta alcanzar el umbral fijado por la Seguridad Social, pero no supone que cualquier persona que cobre menos de esa cantidad vaya a recibir automáticamente la prestación.

Según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV protege actualmente a cerca de 2,6 millones de personas en España, de las cuales algo más de un millón son menores de edad, lo que supone en torno al 41% del total de beneficiarios. El organismo destaca además que una gran parte de los hogares beneficiarios tiene menores a cargo y que la ayuda busca reducir situaciones de pobreza severa y exclusión social.

La obligación de presentar la declaración de la Renta

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los perceptores del IMV es la obligación de presentar la declaración de la Renta. La Agencia Tributaria recuerda cada campaña que todos los beneficiarios de esta prestación deben presentar el IRPF, incluso aunque sus ingresos sean bajos y normalmente no estuvieran obligados a hacerlo.

La medida no es nueva. De hecho, esta obligación figura en la propia ley del Ingreso Mínimo Vital desde su aprobación y afecta tanto al titular de la ayuda como, en determinados casos, a los miembros de la unidad de convivencia.

No obstante, presentar la Renta no significa necesariamente tener que pagar impuestos. El IMV está considerado una renta exenta dentro de ciertos límites y, en la mayoría de situaciones, las declaraciones de los perceptores suelen tener un resultado neutro o muy reducido.

La declaración sirve a la Administración para revisar ingresos, patrimonio y composición familiar, así como para verificar que se siguen cumpliendo los requisitos de acceso a la prestación. No cumplir esta obligación puede derivar en incidencias con la ayuda, suspensiones temporales o revisiones del expediente.

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La Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) insisten además en que el IMV puede compatibilizarse con empleo y otras ayudas en determinados supuestos, por lo que recomienda revisar cada caso concreto antes de descartar la posibilidad de solicitar la prestación.