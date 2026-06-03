Cesc Guim, el ingeniero a los mandos de una de las grandes promesas tecnológicas de Europa

Era 23 de marzo. Apenas unos días antes, la orden de confinamiento que marcó en su día la llegada oficial del covid a España había cumplido un año, con todo lo sucedido por en medio desde entonces. Entre otras cosas, por ejemplo, la constatación de la gigante dependencia a la tecnología en general, y a las soluciones americanas y asiáticas en particular. Lo vieron rápido el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y la empresa catalana de ingeniería de sistemas GTD, que, en aquella incipiente primavera de 2021, anunciaron la creación de una empresa conjunta que iba a desarrollar, desde Barcelona, chips para alimentar la inteligencia artificial (IA) y la supercomputación.

Tenían el concepto, el compromiso de apoyo económico de la administración pública catalana, española y europea, y solo les faltaba un capitán a los mandos del proyecto. Le acabaron encomendando la tarea a Cesc Guim, que ha hecho de aquel germen Openchip, una compañía de más de 300 trabajadores y uno de los proyectos tecnológicos más prometedores de la comunidad, del país y, por qué no, del continente. Siempre y cuando, eso sí, consigan el capital necesario para mantenerse a flote mientras diseñan, desarrollan y prueban lo que esperan poder empezar a vender cuanto antes.

No es tarea fácil, pues, la que tiene entre manos este ingeniero graduado y doctorado en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que ha pasado también por las aulas de la International Space University y que, a sus casi 45 años, ha sido profesor en la universidad, investigador en el BSC y –la mayor parte de su carrera– importante miembro en las filas de Intel, gigante tecnológico estadounidense al que ha dedicado 17 años de su vida profesional.

“Llega un punto en que, cuando llevas tantos años trabajando para empresas americanas, te das cuenta de que siempre vas a remolque de Estados Unidos y de que, por mucha iniciativa o ganas que tengas de crear cosas nuevas, siempre tienes que ir detrás del marco establecido por las empresas americanas”, reflexionaba el ahora consejero delegado de Openchip, en una conversación con EL PERIÓDICO relacionada con haber recibido, este año, el galardón a empresa más innovadora del 2025 en los premios Empresa del Año que entregan este medio y Banc Sabadell. “A mí me llegó un momento en que tenía la necesidad de emplear mi creatividad como ingeniero en un entorno más cercano o en el que viese más impacto en la sociedad donde vives tu día a día”, se explayaba entonces.

Diez cerebros privilegiados

La idea que le plantearon con Openchip era justo esa y, además, le aseguraron que el proyecto nacía con recursos suficientes como para trabajar al menos 3 años sin problemas. Así que levantó el teléfono y convenció a directivos catalanes repartidos por Silicon Valley como Edgar Gonzàlez o Gaspar Mora a remar con él, así como a otros colegas europeos que había conocido a lo largo de su carrera. “Estar 20 años en una empresa tecnológica de primerísimo nivel te da muchísimo aprendizaje y habilidades”, remarca Guim, para dar cuenta del potencial que trae consigo poder juntar a una decena de cerebros de este tipo para tirar hacia adelante la iniciativa.

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Lo que ahora está aprendiendo Guim, en función del momento que vive la compañía, es lo mucho que cuesta lograr el capital necesario para llevar a buen puerto un proyecto así, tan demandante en cuanto a fondos. La empresa lleva recibidos más de 100 millones de euros en ayudas públicas y ahora orquesta una ronda de financiación que les dé todavía más recursos para seguir desarrollando sin ingresar un tiempo más. La idea, en cualquier caso, es lanzar el primer prototipo este mismo 2026. Lo harán en compañía, también, de Tobías Martínez, gran artífice del crecimiento de Cellnex Telecom, que se acaba de incorporar como consejero independiente a la empresa.