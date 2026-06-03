Catalunya se moviliza para desarrollar y fabricar chips: "Tenemos una dependencia esencial en una capacidad de la que hoy no disponemos"

La Unión Europea tiene una dependencia "brutal" de otros países en el desarrollo y la fabricación de chips, que son esenciales en todos los sectores de la actividad económica. Catalunya se presenta como la alternativa perfecta por su capacidad para atraer talento, su tejido industrial y la red de centros tecnológicos, ha dicho Emilio Varela, director corporativo de estrategia y desarrollo corporativo de Oesia, durante la última edición de European Bridges, foro de EL PERIÓDICO en Bruselas.

Los chips están en todas partes, en nuestros teléfonos, nuestros coches, nuestros aviones. Son un componente esencial de buena parte de los sectores de nuestra economía. Sin embargo, Europa tiene muy poca relevancia en esta área y una gran dependencia de países como China, Taiwán o Estados Unidos.

European Bridges: Catalunya, Europa y la nueva industria de los semiconductores y los chips / Omar Havana / EPC

"Tenemos una dependencia estratégica esencial en una capacidad de la que hoy no disponemos", ha reconocido Varela. Si en lugar del Estrecho de Ormuz se cerraran las vías comerciales con Taiwán, los efectos para la economía europea serían "catastróficos", ha advertido el director corporativo de Oesia.

Una visión parecida ha compartido Cesc Guim, al frente de la empresa Openchip, cuyo objetivo es precisamente competir en ese mercado también durante su participación en European Bridges. “La computación también es una primera necesidad”, ha dicho Guim, destacando los chips como un motor de la economía.

Catalunya, el lugar "perfecto"

Varela ha apuntado a la importancia de empresas como Openchip, con sede en Barcelona, para hacer frente a esta situación. "Yo creo que todavía hay una ventana, pero que se va a cerrar en breve", ha advertido. En este sentido, ha destacado Openchip como ejemplo de dónde están las alternativas: empresas en Europa que tienen la capacidad de desarrollar chips singulares.

European Bridges de El Periódico. Catalunya, Europa y la nueva industria de los semiconductores y los chips. Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, Emilio Varela (Oesía) y Cesc Guim (Openchip) participan en el coloquio 'European Bridges' de El Periódico en Bruselas este miércoles 3 de junio de 2026. / Omar Havana / EPC

También ha insistido en el potencial de Catalunya para servir de referencia. "Nos parece el lugar perfecto, primero porque es un lugar donde es fácil atraer talento", ha dicho. Pero también porque "existe un ecosistema potente de centros tecnológicos y universidades relacionadas con el ámbito de la electrónica y la tecnología”, ha explicado Varela, añadiendo que todo esto se ve apoyado por las instituciones públicas que sirven de catalizador.

European Bridges de El Periódico. Catalunya, Europa y la nueva industria de los semiconductores y los chips. Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, Emilio Varela (Oesía) y Cesc Guim (Openchip) participan en el coloquio 'European Bridges' de El Periódico en Bruselas este miércoles 3 de junio de 2026. / Omar Havana / EPC

Varela también ha planteado que la UE tiene una oportunidad de invertir y apostar por sectores donde “todavía hay camino por recorrer”, como en el caso de la defensa. Aquí, la coordinación entre los distintos gobiernos tanto en la política industrial como en la de financiación es fundamental.

Una visión europea

"La tecnología es un arte global", ha explicado Guim, que cree que Europa debe buscar su nicho, pero también "tiene que ser inteligente y buscar las alianzas globales". En este sentido ha destacado la importancia de la colaboración también a nivel comunitario.

Varela destaca aquí la importancia de la política industrial para alcanzar el equilibrio entre la autonomía estratégica y la soberanía nacional. Un equilibrio que pasa por la especialización en tecnologías que sean útiles para el conjunto. "Tenemos que crear especialistas nacionales que colaboren para crear un campeón europeo", ha apuntado Varela en este sentido.

European Bridges de El Periódico. Catalunya, Europa y la nueva industria de los semiconductores y los chips. Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, Emilio Varela (Oesía) y Cesc Guim (Openchip) participan en el coloquio 'European Bridges' de El Periódico en Bruselas este miércoles 3 de junio de 2026. / Omar Havana / EPC

"Estamos hablando de unos proyectos de tal magnitud", ha explicado Guim, "que incluso la financiación tiene que ser europea". Aunque el problema no es tanto de financiación sino de puesta en práctica. "Antes de invertir en laboratorios avanzados en Europa", ha explicado, hay que estimular la demanda. "Al final nosotros lo que necesitamos es que nuestra tecnología se pruebe, se ponga en producción", ha añadido Guim.

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European Bridges es una tribuna informativa organizada por BeBarlet y EL PERIÓDICO con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, que trata de conectar a las empresas con el sector público y el centro de poder comunitario. Esta edición ha coincidido con la presentación de la Comisión Europea de una estrategia de soberanía tecnológica que tiene la cuestión del desarrollo y la fabricación de chips en el centro.