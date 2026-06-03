Caso Valka: Setién facilitó datos confidenciales a empresarios sobre planes urbanísticos de Las Palmas de Gran Canaria

El férreo control urbanístico de José Manuel Setién en Las Palmas de Gran Canaria habría ido mucho más allá de la fecha de su jubilación. Apenas diez días después de dejar el cargo de coordinador del servicio, en marzo de 2023, empezó una presunta función paralela: consultar y difundir documentos confidenciales a empresarios sobre proyectos y obras en curso para favorecer un "interés privado". Así lo recoge el informe elaborado por la Guardia Civil y remitido al juez que investiga la presunta trama de corrupción conocida como caso Valka.

La cuarta pieza, que versa sobre el acceso remoto de Setién a los sistemas internos de Geursa, apunta a la supuesta comisión de delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa también se dirige contra la exgerente de la empresa, Marina Más, y el asesor jurídico, Luis Pérez Cañón.

Los agentes analizaron las comunicaciones que mantuvo Setién con el empresario investigado, Felipe Guerra, y con su hija. Pero, además, incorporan las conversaciones con otras personas que no están imputadas pero recurrían a él para pedir información sobre diferentes proyectos en curso a los que podía seguir accediendo.

"Podrían ser presuntamente beneficiarios de la información o bien cooperadores necesarios"

Lo hacía mediante un equipo informático instalado en su vivienda antes de su cese para conectarse de forma remota a las oficinas municipales. El personal del Ayuntamiento, según las pesquisas, instaló una VPN en su domicilio que le permitió burlar los sistemas de auditoría y acceder a documentos confidenciales con las claves de la gerente.

El informe advierte que el investigado, pese a que ya estaba jubilado, continuó impartiendo instrucciones y facilitando datos obtenidos del sistema interno de la empresa. El hecho de que empresarios consulten materias técnicas con Setién, subrayan, "sugiere que estas terceras personas podrían ser presuntamente beneficiarios de la información o bien cooperadores necesarios para facilitar la labor de injerencia".

Ampliación de Mesa y López

17 de julio de 2023. Setién accede al sistema interno de Geursa, se conecta durante 40 minutos y descarga un informe sobre el estado de desarrollo de la Actuación de Dotación AD-16, que permite crecer en altura y prolongar Mesa y López hasta Las Arenas. Después, pasa el documento por WhatsApp a un arquitecto, agendado como ‘Carlos Ardanaz’. Acto seguido, adjunta la solicitud de la mercantil Residencial Las Américas para la construcción de un bloque de 11 plantas y 468 pisos, que aspira a convertirse en el mayor edificio de viviendas de la Isla. Y, por último, incorpora el informe jurídico y aconseja a su interlocutor que adopte los criterios de ‘Marisa’ frente a los de otros técnicos municipales sobre la determinación de las rasantes.

Restauración del campanario de la iglesia de Los Dolores

29 de agosto de 2023. El exjefe de Urbanismo entra a los ordenadores municipales mientras conversa por mensajes con ‘Elba’, una empleada del Consistorio. Hablan sobre la existencia de una "grave anomalía administrativa" en el proyecto para restaurar el campanario de la iglesia de Los Dolores, en Schamann, ya que se habría concedido una ayuda sin la previa tramitación de la documentación preceptiva ni la formalización del correspondiente convenio. Los agentes sospechan que en ese momento intervino el anterior responsable para corregir las deficiencias.

Planeamiento de Cuesta de Mata

23 de noviembre de 2023. Setién vuelve a contactar con ‘Elba’ y refiere que un asunto relativo al planeamiento de Cuesta de Mata es "muy fácil", así que se compromete a acceder desde su ordenador y contestarle por correo. La conversación deriva entonces a la gestión presupuestaria. "¿Te acuerdas de las facturas de Felipe Guerra? ¿Siguen igual? ¿Podrás pagar alguna o lo ves imposible?", inquirió el investigado. Una conducta "especialmente relevante" para la Guardia Civil, que recuerda que una vez jubilado carece de competencia legal para intervenir en el orden de pagos o en la fiscalización de facturas.

Reforma de un local en Hoya del Parrado

30 de agosto de 2023. Un empresario agendado como ‘Antonio Piñeiro’ comparte mediante una línea telefónica de Emalsa una serie de fotografías en las que se observa la fachada de un local situado en la carretera de Hoya del Parrado y advierte al investigado sobre la expiración inminente del plazo para presentar alegaciones administrativas. Después, este vuelve a conectarse para verificar el estado real de la propiedad y le informa de que hay una resolución de desistimiento por el incumplimiento de un requerimiento de mejora documental. Con ello, alerta el informe, habría ejercido como "asesor técnico en la sombra para directivos de empresas externas".

Remodelación del edificio de Servicios Múltiples I

3 de septiembre de 2023. Uno de los hitos de "mayor relevancia económica". El arquitecto ‘Carlos Díaz’ le adjunta su propuesta de memoria técnica para el concurso de la remodelación integral del Edificio de Servicios Múltiples I, promovido por el Gobierno de Canarias, con un presupuesto base de licitación de 29,6 millones de euros. "Para que no me desconecte del todo", contesta Setién, una respuesta que para los agentes refleja que utilizaba estos proyectos de alto nivel para "mantener su influencia y operatividad técnica".

Requisitos de urbanización en Tamaraceite

8 de noviembre de 2023. El exgerente accede a los sistemas de Geursa y comparte con el arquitecto ‘Rafa Miranda’ información sobre la normativa de uso residencial en suelo rústico y le allana el camino para realizar proyectos de edificación en zonas con restricciones urbanísticas complejas. A continuación, le muestra en Google Maps una finca de interés en Tamaraceite.

Finca de Felipe Guerra

22 de noviembre de 2023. El investigado contacta con ‘Tetares’, quien pudiera ser personal vinculado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Mediante su VPN comparte con él un vídeo en el que se observa una finca o terreno y le informa de que le ha enviado un correo electrónico relativo "a lo de Felipe". Confirma después que la grabación fue presentada "junto con las alegaciones".

Proyecto Aldi

11 de diciembre de 2023. La hija de Felipe Guerra, en una de las numerosas comunicaciones que mantuvo con Setién como interlocutora de Guerra Patrimonial, le remite un correo electrónico con documentación referente al ‘proyecto Aldi’. La cadena de supermercados ostentaba la explotación de una parcela de Tamaraceite Sur que en diciembre de 2021 se cedió a Felipe Guerra tras un acuerdo firmado con Geursa. El ex cargo municipal se conecta al ordenador de la empresa, presuntamente consulta los antecedentes urbanísticos y contesta que la documentación remitida "le parece correcta".

Extrapolación a la gasolinera

11 de diciembre de 2023. En el mismo correo, la empresaria comparte información relativa al resto de la parcela cedida a su padre, en la que también operaba antes una gasolinera de Pedruzcos Oil. El exjefe de urbanismo le instó a replicar el mismo soporte documental, "tener los mismos papeles", para el proyecto de la gasolinera.

Parcelas de Llanos de Guinea

26 de abril de 2023. Otros de los documentos que Setién presuntamente compartió con la familia Guerra consisten en una serie de unidades de actuación especificadas en el Plan General de Ordenación sobre la situación de parcelas en Llanos de Guinea. En esta área, concreta el informe, los empresarios podrían ostentar "intereses patrimoniales o pretensiones de promoción". Tras los envíos, especificó: "Más para Felipe".

Licencia urbanística en Pozo El Drago

14 de junio de 2023. Un mes después de la denuncia incoada por Rehoyas Avanza, la hija de Guerra envía una solicitud de licencia urbanística a Setién para la ejecución de unas obras en el barranco de Tamaraceite, en una zona conocida como Pozo El Drago. Este, una vez más, realiza la conexión por remoto.

Parcela ficticia de Tamaraceite Sur

1 de marzo de 2024. El jefe jubilado remite información a la empresaria para que se la haga llegar a su padre, relativa a las expropiaciones de Tamaraceite Sur por parcelas de una finca rústica de 50.000 metros cuadrados sin superficie real que dieron pie a la denuncia vecinal. Esta comunicación tuvo lugar una vez incoadas las diligencias de investigación por parte del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas.

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Asesoramiento sobre el recinto de Infecar

29 de diciembre de 2023. En esta ocasión es un cargo público el que pide asesoramiento al arquitecto municipal. El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ahora consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, requiere su consejo sobre un asunto relacionado con el recinto ferial Infecar. Setién usa su VPN y extrae una serie de documentos que remite por vía electrónica al vicepresidente insular. "Acabo de leer el correo que me mandaste. Una vez más, te agradezco muchísimo tu ayuda, José", le agradeció tras la gestión. Después, manifestó su intención de trasladar sus argumentos a Antonio Modesto, director del Consorcio de Vivienda, para que fueran incorporados como fundamentación propia en un informe oficial.