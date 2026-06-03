Alejandro García (COX): "Queremos cotizar en el Ibex 35 en el medio o largo plazo"

El director de riesgos de Cox, Alejandro Daniel García Bravo, ha reconocido que una de las principales ambiciones de la compañía a medio o largo plazo es llegar a cotizar en el Ibex 35. "Queremos duplicar los ingresos y llegar al Ibex, porque pensamos que nos aportaría muchas ventajas, entre ellas la capacidad de atraer a ciertos inversores de primer nivel".

El directivo de la compañía del sector energético e hídrico ha planteado este objetivo en la IV edición Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario de Córdoba y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Grupo Fonsan, Auren Spain, Statkraft y Syrsa con la colaboración de Fundación Cajasol.

García Bravo ha reflexionado acerca del plan de crecimiento de Cox, marcado por el Plan Estratégico y la reciente adquisición de Iberdrola México por 4.000 millones de euros. "Queremos centrarnos en estabilizar la compañía mediante alguna desinversión que nos permita recuperar una estructura de capital adecuada y solvente, asegurando la sostenibilidad del negocio, el cumplimiento de los ratios de endeudamiento y la capacidad de volver a crecer", ha apuntado.

"A partir de ahí, el foco estará en mercados estratégicos que conocemos bien, donde ya contamos con presencia, recursos, experiencia y socios, manteniendo una estricta disciplina financiera en cada una de las inversiones", ha seguido, reconociendo que México representará el 60% del EBITDA del grupo.

En otro orden, el directivo de Cox ha identificado varios mercados en los que la compañía quiere crecer, entre ellos Chile y Brasil. "En Chile existe una demanda increíble de agua, precisamente porque el país es uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, y esos procesos requieren mucha agua", ha confesado. Por otro lado, Brasil requerirá una gran inversión en líneas eléctricas, pero García Bravo no ha querido olvidarse de su país de origen, España, y de la ciudad que acoge su sede social, Sevilla.

"Hay dos grandes retos que van a marcar los próximos años. El primero es el desarrollo de los data centers, que requerirán una enorme cantidad de electricidad y donde prevemos impulsar un volumen significativo de inversiones", ha comenzado el directivo refiriéndose a España.

"El segundo es el agua. En este ámbito, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas. Estamos a la espera de la aprobación del plan hídrico, que será fundamental para conocer el enfoque de las administraciones a la hora de cubrir las necesidades de agua del país. En Andalucía estamos especialmente centrados en el área de generación de agua. Sin embargo, el ciclo de vida de un proyecto de este tipo —desde la idea inicial hasta que el agua llega al usuario final— puede situarse, en el mejor de los casos, entre cinco y seis años, considerando permisos, estudios, tramitación y construcción", ha lamentado.

"Estos plazos coinciden, además, con los ciclos de sequía. Hace tres años, muchas administraciones sacaban a licitación plantas desaladoras y potabilizadoras de urgencia. Ahora es el momento de empezar a ejecutar esos desarrollos para que las plantas puedan estar operativas cuando vuelva a producirse una situación de estrés hídrico", ha reclamado a las Administraciones.

Para Sevilla, Cox tiene grandes planes. La apuesta que García Bravo ha puesto sobre la mesa es la apertura de la nueva sede del grupo, que se situará en el Distrito Portuario, en la que la compañía realizará una inversión de 30 millones de euros. Esta nueva sede generará 2.000 puestos de trabajo, según ha puesto de manifiesto el directivo.

Por último, García Bravo ha recordado la salida al Mercado Continuo de Cox, en noviembre de 2024. "Aquella salida a Bolsa la realizamos para mostrar transparencia al mercado. Queríamos estar sometidos a las reglas y la gobernanza que requiere el regulador, con el objetivo de demostrar confianza a los mercados financieros, algo que nos faltaba desde la adquisición de Abengoa", ha reflexionado.