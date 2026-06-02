Zazume, la proptech fundada por un ex-director de Airbnb, levanta 2,5 millones

Zazume, la proptech-fintech española especializada en digitalizar todo el ciclo de vida del alquiler residencial, ha cerrado una ronda de financiación de 2,5 millones de euros liderada por el fondo británico Nordstar y el vehículo de inversión español GTV Capital. La compañía, fundada por un exdirector general de Airbnb para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), quiere utilizar estos recursos para impulsar una estrategia de crecimiento basada en la adquisición de carteras de gestión de alquileres residenciales en distintas capitales de provincia españolas.

La operación también ha contado con la participación de Sabadell Venture Capital, la división de capital riesgo de Banco Sabadell dirigida a start-ups, así como con otros family offices que ya participaban en el proyecto. Parte de la ronda incluye además la conversión de capital previamente aportado por algunos de estos inversores.

La compañía, con sede en Barcelona, ha alcanzado recientemente el break-even financiero tras varios ejercicios centrados en mejorar su rentabilidad operativa y desarrollar su tecnología propia. Según explica la empresa en un comunidado de prensa, esta situación le habría permitido continuar creciendo sin necesidad de una nueva ampliación de capital, aunque finalmente ha optado por acelerar una estrategia de expansión más ambiciosa sin diluir significativamente el accionariado existente.

Actualmente, Zazume gestiona alrededor de 3.500 propiedades y prevé cerrar este año con más de 5.000 activos inmobiliarios bajo gestión, además de duplicar su facturación. El objetivo de la compañía es superar las 10.000 viviendas gestionadas en 2027 mediante una estrategia de crecimiento inorgánico basada en adquisiciones y alianzas con pequeñas agencias inmobiliarias locales.

Una plataforma tecnológica para transformar el alquiler

Fundada con el objetivo de "modernizar la gestión del alquiler residencial", Zazume combina tecnología basada en inteligencia artificial con servicios financieros para automatizar procesos y ofrecer garantías tanto a propietarios como a agencias inmobiliarias. Su plataforma permite gestionar de forma digital la búsqueda y selección de inquilinos, la firma de contratos, el seguimiento de incidencias y los trámites administrativos vinculados al alquiler de larga estancia.

Guillermo Ceballos (CTO y cofundador) junto a Jeroen Merchiers (CEO y cofundador de Zazume) / Cedida

También aseguran un sistema de cobro garantizado, mediante el cual asegura al propietario el pago puntual de la renta cada mes, incluso en caso de retraso o impago por parte del inquilino (parecido al sistema de Alquiler Seguro). En conceto, dicen haber garantizado ya más de 40 millones de euros en rentas a propietarios desde el inicio de su actividad.

Con su tecnología, los socios de Zazume esperan aumentar la productividad de las cerca de 60.000 pequeñas agencias inmobiliarias que hay en España, según datos del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, de las de las cuales el 96% cuenta con menos de cinco empleados. "Muchas de estas compañías priorizan la compraventa frente al alquiler debido a sus mayores márgenes y a la falta de recursos tecnológicos especializados para gestionar carteras de arrendamiento" reza el comunicado.

Crecimiento mediante adquisiciones y alianzas

La proptech inició esta estrategia de crecimiento inorgánico el pasado mes de abril con la adquisición de Landa Propiedades, una cartera inmobiliaria de referencia en Zaragoza, considerando que este tipo de operaciones serán clave para consolidar un mercado todavía muy fragmentado y poco digitalizado.

Además de las adquisiciones, cerca del 50% restante de la ronda se destinará a marketing y ventas. La inversión anterior, cerrada en abril de 2025 por 2,3 millones de euros y también liderada por Nordstar, estuvo centrada principalmente en el desarrollo tecnológico y en alcanzar la rentabilidad operativa.

Según Ole Ruch, Managing Partner de Nordstar, “Zazume está llamado a convertirse en líder del alquiler residencial del sur de Europa, estableciendo las bases con una tecnología propia basada en IA y habiendo demostrado la optimización de la gestión del alquiler residencial mediante servicios de calidad y valor añadido”.

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La compañía sostiene además que su plataforma se ha consolidado como una de las mejor valoradas del sector, con una puntuación de 4,5 estrellas y más de 1.000 reseñas en Trustpilot. Con ello, busca posicionarse como un actor de referencia en la transformación digital del mercado del alquiler residencial en España y, a medio plazo, en otros mercados europeos.