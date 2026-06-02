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Temporada de verano

Vueling inaugura una nueva ruta entre Barcelona y Fez con dos vuelos semanales hasta septiembre

La aerolínea del grupo IAG amplía a seis sus destinos en Marruecos desde el aeropuerto de El Prat

Vueling estrena una nueva ruta entre Barcelona y Nador

Un avión de la compañía Vueling en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Un avión de la compañía Vueling en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Jordi Cotrina

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Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
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Vueling ha inaugurado este martes una nueva conexión aérea entre Barcelona y Fez, reforzando su presencia en Marruecos y ampliando a seis los destinos que opera desde la capital catalana hacia el país norteafricano, han informado en un comunicado. El vuelo inaugural de la ruta, el VY3282, ha aterrizado en Fez a las 6.15 horas, dando inicio a una operativa que contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados. La conexión estará disponible durante la temporada de verano, hasta el próximo 19 de septiembre.

Con la incorporación de Fez, la aerolínea del grupo IAG amplía su red en Marruecos desde la capital catalana, desde donde ya ofrece vuelos directos a Marrakech, Tánger, Esauira, Agadir y Nador.

Ampliación de la red

La nueva conexión forma parte de la estrategia de crecimiento de Vueling en el mercado marroquí. En los últimos meses, la aerolínea ha incorporado también las rutas entre Barcelona y Nador, Alicante y Tánger, y Santiago de Compostela y Marrakech. Asimismo, ha decidido mantener durante la temporada estival la conexión entre Barcelona y Agadir.

Un aparato de Vueling guarda turno en la pista del mar del aeropuerto de El Prat, a punto para despegar.

Un aparato de Vueling guarda turno en la pista del mar del aeropuerto de El Prat, a punto para despegar. / Zowy Voeten

Además de las operaciones desde Barcelona, la compañía conecta Bilbao con Marrakech y Sevilla con Esauira, consolidando su oferta de enlaces entre España y Marruecos.

Prórroga de conexiones

La nueva conexión con Fez que arranca este martes forma parte de la programación de verano de Vueling para 2026, que contempla el lanzamiento de 13 nuevas rutas en el conjunto de su red. En el caso de Barcelona, la aerolínea ha apostado por reforzar tanto su conectividad internacional como doméstica, incorporando nuevos destinos como Nador y Fez, además de recuperar o consolidar enlaces con mercados estratégicos.

Noticias relacionadas y más

Entre las novedades destaca también la puesta en marcha de la ruta entre Barcelona y Logroño, que comenzará a operar el próximo 27 de marzo con tres frecuencias semanales. La compañía ha adaptado además parte de su oferta a la demanda estival, prorrogando durante la temporada de verano varias conexiones inauguradas en invierno, entre ellas las de Valladolid, Estrasburgo, Agadir y Liubliana. Con ello, Vueling refuerza el papel del aeropuerto de Barcelona-El Prat como principal centro de conexiones de su red y como uno de los grandes nodos de tráfico aéreo del sur de Europa.

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