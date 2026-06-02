Victoria Ballesteros, experta en economía, sobre la retirada de las ayudas energéticas: "Ahora ya lo vamos a anotar, serán entre 10 y 20 euros más al mes para un hogar medio"

Este mes de junio empieza con una subida en la factura de los suministros, tanto de la luz como el gas. De hecho, desde el lunes 1 de junio, el IVA en ambos suministros vuelve a su porcentaje original del 21%, y no el del 10% que se aplicaba anteriormente.

En vista del aumento, la experta en economía Victoria Ballesteros asegura que los hogares españoles pagarán de media un 15% más por estos impuestos. El principal problema es que esta medida surge muy cerca del verano, una época donde el empleo de aires acondicionados o ventiladores puede elevar bastante la factura energética.

Un aumento general del gasto energético en los hogares

La experta asegura que el fin de las ayudas energéticas supondría un coste mayor para el hogar medio en España, en concreto, "entre 10 y 20 euros más al mes". Con ello, Ballesteros señala un posible aumento del consumo: "no solo pagaremos más impuestos, también la luz más cara".

Esta subida se corresponde con el fin de las rebajas fiscales para suavizar los efectos del conflicto en Oriente Medio. A su vez, además del IVA, también finaliza la rebaja sobre el impuesto especial de electricidad, que pasará del 0,5% al 5%.

En lo que se refiere a la factura del gas, un hogar con calefacción y agua caliente tendría que asumir "un aumento de entre 10 y 25 euros mensuales", señala la economista.

Respuesta del Gobierno y ayudas que siguen en vigor

Por parte de los socios de Gobierno, las respuestas han sido inmediatas. En concreto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende la aprobación de un nuevo decreto para recuperar las rebajas fiscales de la luz y el gas y, con ello, hace frente a la crisis energética actual.

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Sin embargo, no todas las medidas energéticas han perdido efecto. En este caso, los carburantes mantendrán su bonificación del IVA al 10%. Además, continuarán hasta el 30 de junio la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, los descuentos del bono social eléctrico, así como las ayudas a agricultores y transportistas.