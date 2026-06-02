El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa

El Ministerio de Trabajo reclama a las empresas de Madrid, Catalunya e Islas Canarias que faciliten al máximo el teletrabajo a sus empleados para evitar problemas de movilidad durante la visita del Papa. En el caso de aquellos profesionales que no puedan ejercer a distancia, las autoridades sugieren oxigenar las entradas y salidas y permitir horarios flexibles.

El sumo pontífice de la Iglesia Católica está previsto que visite España del 6 al 12 de junio y las autoridades buscan la complicidad de las compañías para combinar medidas de seguridad, restricciones al tráfico y multitudes.

"Esta recomendación busca favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos", ha manifestado el Ministerio este martes en un comunicado.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su primer edil, ya había reclamado a las corporaciones de la capital del Estado que colaboraran y dieran facilidades a sus empleados para que ejercieran desde la distancia durante unos días, especialmente aquellos ubicados en el centro de la urbe. Por el momento, desde la Generalitat de Catalunya están estudiando si transmiten o no sus propias recomendaciones.

Recomendación, no obligación

Las corporaciones no están obligadas a acatar las sugerencias que les hacen llegar desde el sector público. La visita del Papa no conlleva un riesgo para las personas trabajadoras, como sucede, por ejemplo, ante fenómenos meteorológicos adversos, ni rigen estados de excepción como ocurrió durante la pandemia. Si bien desde el Ministerio invocan que la normativa les permite reclamar a las direcciones que "valoren prioritariamente la utilización del trabajo a distancia".

Las patronales catalanas, por el momento, no se han pronunciado y no han dictado una instrucción común para sus asociados durante la visita del Sumo Pontífice.

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¿Cuántos trabajadores pueden teletrabajar? Madrid y Catalunya ya son grandes polos de ejercicio a distancia. Según los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), entre el 25 y el 20% de los empleados de ambas comunidades, respectivamente, teletrabajan de manera regular, con mayor o menor intensidad, cada semana. En las capitales, con mayor presencia de servicios, dicho porcentaje es mayor.