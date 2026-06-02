Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona

El porcentaje de pensión de jubilación que se cobra no depende solo de la base reguladora, sino que también depende del tiempo cotizado durante toda la vida laboral. Así lo explica el abogado laboralista Ignacio Solsona, autor del libro De cara a la jubilación, al analizar las tablas de jubilación de 2026 y 2027 y cómo varía la pensión según los años cotizados.

Según detalla Solsona, el sistema establece un periodo mínimo para acceder a una pensión contributiva de jubilación: 15 años cotizados durante toda la vida laboral, de los cuales dos deben haberse cotizado en los 15 años anteriores a la fecha de jubilación. De no alcanzarse estos mínimos, no es posible acceder a una pensión de jubilación contributiva aunque, en caso de carecer de otros ingresos, se podrá valorar una no contributiva.

¿Cuánto se cobra con 15 años cotizados?

Solsona explica que, con exactamente 15 años cotizados se cobra una pensión equivalente al 50% de la base reguladora. Pero, ¿cómo se calcula esta base reguladora? Según señala, basta con aplicar el promedio de cotizaciones de los últimos 25 años hasta 29 años, dependiendo del año de jubilación de cada persona. A partir de esos 15 años, cada mes cotizado adicional incrementa el porcentaje aplicable a la base reguladora en un 0,19%.

Tabla de jubilación 2026 y 2027

El abogado laboralista apunta que la tabla de 2026 es “ligeramente distinta” a la de 2027. En su explicación se centra especialmente en la tabla aplicable a las jubilaciones a partir de 2027, pero recuerda que ambas tablas permiten comprobar qué porcentaje de la base reguladora corresponde en función del tiempo cotizado.

Para tenerlo todo claro basta con quedarnos con la idea principal: cuantos más años cotizados, mayor porcentaje de la base reguladora se cobra, hasta llegar al límite del 100%.

Para entender un poco mejor cómo afecta el tiempo cotizado a la pensión final, lo mejor es verlo con ejemplos:

Si una persona ha cotizado 22 años durante toda su vida laboral, cobrará únicamente el 65,96% de su base reguladora.

En cambio, si otra persona ha cotizado 29 años, cobrará el 81,92% de su base reguladora.

En términos prácticos, el abogado explica que, si alguien tiene una base reguladora de 2.000 euros, pero solo ha cotizado 22 años, su pensión quedará reducida a 1.319,20 euros brutos, en 14 pagas al año.

En otro ejemplo, si una persona tiene una base reguladora de 2.600 euros, pero ha cotizado 29 años, cobrará el 81,92% de esa base. Es decir, su pensión quedará en 2.129,92 euros brutos, también en 14 pagas al año.

¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100%?

Para cobrar el 100% de la base reguladora, Solsona indica que son necesarios 37 años de cotización durante toda la vida laboral en la tabla aplicable a quienes se jubilen a partir de 2027.

Una cuestión a tener muy en cuenta es que, a partir de ahí, no hay un porcentaje superior por haber cotizado más tiempo. Es decir, aunque una persona haya cotizado, por ejemplo, 44 años, seguirá cobrando el 100% de la base reguladora, no más.

Solsona explica que este punto suele ser cuestionado y bastante criticado porque, de acuerdo con el "principio de contributividad", quien más ha contribuido al sistema "debería cobrar más". Sin embargo, este límite de 37 años cotizados es claro: a partir de ahí, no acumulas más.

Tabla de jubilación de 2027 / INFORMACIÓN

¿Convenio especial?

Solsona también se refiere a quienes han quedado desempleados y se plantean suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social para pagar sus propias cotizaciones.

Según explica, cuando no se alcanzan los 37 años de cotización, el convenio especial puede tener un “doble aliciente”: no solo suma una base de cotización económica, sino que también suma tiempo cotizado. Y ese tiempo cotizado incrementa el porcentaje de la base reguladora que después se convertirá en pensión de jubilación.

Por eso, en esos casos, señala que el convenio especial suele ser “doblemente rentable”.

Cotizar más de 37 años: cuándo sí puede tener efecto

Como ya hemos señalado anteriormente, cotizar más de 37 años no permite superar el 100% en la jubilación ordinaria, pero Solsona matiza que existen situaciones en las que haber cotizado más tiempo puede tener efectos positivos.

Existen varios casos: Por un lado, están quienes demoran la edad de jubilación. Es decir, personas que, tras alcanzar los 65 años o la edad que les corresponda, no se jubilan y siguen trabajando para solicitar la jubilación más adelante. En esos casos, sí puede haber un porcentaje adicional.

Por otro lado, en las jubilaciones anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias, haber cotizado más de 37 años puede tener un beneficio en forma de reducción de la penalización aplicable por anticipar la jubilación.

Como explica Solsona, no es lo mismo solicitar una jubilación anticipada con 37 años cotizados que con 42 años cotizados. En el segundo caso, la penalización puede ser significativamente inferior.

Años cotizados para acceder a distintas modalidades de jubilación

El abogado laboralista recuerda que sumar tiempo de cotización no solo mejora el porcentaje de pensión que se va a cobrar. También abre la puerta a otros derechos relacionados con la jubilación.

Según detalla:

Para acceder a una jubilación anticipada involuntaria o a una jubilación parcial, son necesarios 33 años cotizados .

o a una jubilación parcial, son necesarios . Para acceder a una jubilación anticipada voluntaria , son necesarios 35 años cotizados .

, son necesarios . Para acceder a una jubilación ordinaria sin penalización con 65 años, son necesarios 38 años y medio cotizados durante toda la vida laboral.

Con menos tiempo cotizado, no se puede acceder a la jubilación ordinaria hasta los 67 años o hasta el momento en que se cumplan esos 38 años y medio de cotización.

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Como indica Ignacio Solsona, sumar años cotizados no solo es importante en relación al porcentaje de la base reguladora que cobraremos una vez jubilados, sino que también influye en otros derechos relacionados con la jubilación, como la posibilidad de acceder antes a determinados modelos o reducir penalizaciones en ciertos casos. Solsona afirma que sumar años cotizados permite entender “cómo mejora vuestra pensión de jubilación” y cuánto se puede perder si no se alcanzan los periodos de cotización establecidos por el sistema.