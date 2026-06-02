El 'presidente' Feijóo no convence al empresariado catalán

"Hay un elefante incómodo en esta habitación, a ver si alguien se atrave a hablar de este elefante. Yo lo haré". Estas palabras, pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo a los pocos segundos de subir al atril y ante una abarrotada sala principal del Palau de Congressos de Catalunya, provocaron la enésima ola de expectación colectiva en el empresariado catalán a la hora de escuchar al líder del PP en su ya tradicional asistencia a la Reunión del Cercle d'Economia.

A la salida del acto, apenas media hora después, se hacía evidente que esa expectación colectiva no se había realizado. Feijóo había atacado con dureza al PSOE por los múltiples escándalos en que está implicado -"la corrupción ya no es la excepción, es la norma"-, ha señalado, pero ni ha activado la moción de censura, ni ha dado respuesta a las peticiones del Cercle. Su presidenta, Teresa Garcia-Milà, reprochó al PP su incapacidad para llegar a grandes consensos con el PSOE y se refirió en concreto al nuevo modelo de financiación por el que suspira Catalunya desde hace lustros.

Pero este martes no era el día en que Feijóo iba a triunfar en el Cercle.

"Con perdón, ha sido indignante: ni una propuesta. Viene cada año y aún no sé cuál es su modelo de país", lamentaba un representante de una organización patronal. "Ha estado fatal; estamos hartos de diagnósticos, todos tenemos muchos diagnósticos. Hoy, aquí, era un día para que saliera a hombros", añadía un importante directivo. Esta inconcreción en su plan de gobierno era una de las críticas más escuchadas en el Palau de Congressos.

"Ha estado fatal; estamos hartos de diagnósticos. Hoy, aquí, era un día para que saliera a hombros", lamentaba un importante directivo.

Este estado de ánimo era bastante generalizado. El expresidente de un gigante industrial catalán lamentaba que Feijóo "ha colocado lo de siempre". "Podía haber subido el listón", añadía un directivo muy cercano a las tesis del PP. Una conversación entre dos asistentes iba en la misma línea: "Siempre le critican que no es claro", decía uno. "No se ha querido equivocar", terciaba su contertulio.

Un inicio prometedor

"Hoy ha hablado para un público que no es el de aquí", apuntaba un asistente al evento, "para que no digan que viene a Catalunya y dice lo que queremos que diga". Un veterano empresario sí se mostraba complacida con la intervención del líder de la oposición. "Me ha gustado el símil del elefante", decía, "y la comparación de que no confiaríamos en una empresa insolvente y con los directivos en la cárcel".

Lo cierto es que la intervención de Feijóo, que presumió de 15 invitaciones consecutivas a las jornadas del Cercle, ha sido seguramente la más combativa que se le recuerda. "Devolveré la decencia a mí país con ayuda o sin ella", ha dicho en los albores de su discurso. También, en un auditorio repleto de políticos y directivos que trabajan en empresas públicas o con participación estatal, ha lanzado un duro alegato: "Quiero al frente de las empresas públicas a los mejores gestores, no a los más serviles".

El aspirante a convertirse en el próximo inquilino de la Moncloa había empezado el día con un desayuno privado con distintos empresarios catalanes. A la cita han acudido Marc Murtra (Telefónica), Josep Oliu (Banc Sabadell), José Creuheras (Planeta), Amancio López (Hotusa) o Antonio Brufau (Repsol). También lo han hecho los tres vicepresidentes del Cercle, Carmina Ganyet (Colonial), Jordi Gual (VidaCaixa) y Pau Guardans (Único Hotels). Pero la mañana, como su intervención, tal vez se le ha hecho larga.

"En las preguntas [de Garcia-Milà] se ha venido abajo", apuntaba un ejecutivo bancario, que tenía muy presente cómo Feijóo ha justificado su 'no' al ansiado nuevo modelo de financiación por el que Catalunya suspira hace lustros. "Con CiU te entendías porque hablaban en serio, pero ahora...", había dicho el líder del PP.

La Moncloa, a la vista

Un destacado economista ofrecía una dura visión de las palabras de Feijóo. "Ha hablado de un elefante en la habitación, pero el elefante es Vox", ha asegurado. "Hoy podía hacer un discurso que aquí habría triunfado, que es decir que gobernará con el PSOE y sin la extrema derecha... pero es que él quiere ir con Vox", ha lamentado.

Cuando los ecos del discurso del líder del PP se habían apagado, un histórico del Cercle reflexionaba ante su almuerzo y lo redondeaba con una profecía y una sonrisa: "Feijóo ha tratado de escapar de todas las preguntas, ha estado flojo en el tema de la financiación... Y el año que viene volverá aquí como presidente".