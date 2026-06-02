El cambio silencioso de las pensiones en España: bajarán en 2031 y en 2050 representarán menos salario que ahora

Un trabajador que se jubile en 2050 cobrará una pensión más alta que la actual. Pero esa prestación representará una parte mucho menor del salario medio en España. Esa es una de las principales conclusiones del reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el futuro del sistema público de pensiones.

La advertencia no implica que vayan a producirse recortes directos ni una bajada nominal de las prestaciones. Lo que dibujan los cálculos del organismo es un cambio mucho más gradual y silencioso: las pensiones seguirán aumentando con la inflación, pero los salarios crecerán a un ritmo mayor durante las próximas décadas.

Ese diferencial acabará reduciendo el llamado nivel de “generosidad” del sistema, un indicador utilizado por economistas e instituciones para medir qué parte del salario medio cubre una pensión media.

Según las proyecciones de la AIReF, esa tasa pasará del 68,4% en 2025 al 60,2% en 2050. Antes, alcanzará un máximo del 70,5% en 2030. A partir de ahí comenzará un descenso progresivo que continuará hasta situarse ligeramente por encima del 57% en 2070.

Traducido a términos cotidianos, las futuras pensiones serán más elevadas que las actuales, pero quedarán más alejadas de los salarios medios de los trabajadores en activo.

La AIReF explica que esta evolución responde principalmente a la distinta forma en la que crecen salarios y pensiones. Mientras las prestaciones públicas se revalorizan con el IPC, los salarios evolucionan además con la productividad (con previsiones de aumento por la IA) y el crecimiento económico. Eso provoca que, a largo plazo, las nóminas avancen más rápido que las pensiones.

El fenómeno, además, coincide con el inicio de la jubilación masiva de la generación del baby boom, nacida entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta. Esa presión demográfica es uno de los factores que más preocupa a organismos económicos nacionales e internacionales desde hace años.

El gasto en pensiones seguirá creciendo hasta 2050

El análisis de la AIReF calcula que el gasto en pensiones pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050. El organismo sostiene que buena parte de ese incremento estará ligado al envejecimiento de la población y al aumento del número de jubilados.

Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan en la misma dirección. Las últimas proyecciones demográficas del instituto estiman que España ganará población durante las próximas décadas, pero también que el peso de las personas mayores seguirá creciendo de forma muy intensa.

En paralelo, la tasa de dependencia –que mide la relación entre población inactiva y población en edad de trabajar– continuará aumentando. Es decir, habrá proporcionalmente menos trabajadores sosteniendo un mayor número de pensiones.

No es una advertencia nueva. El Banco de España lleva años alertando de la presión que ejercerá el envejecimiento sobre las cuentas públicas. El fuerte incremento del gasto exigirá aumentar ingresos, elevar cotizaciones o aplicar medidas que reduzcan la presión financiera del sistema a largo plazo.

En una línea similar, Funcas ha insistido en distintos análisis en que España afrontará durante las próximas décadas uno de los procesos de envejecimiento más rápidos de Europa, algo que, sumado al fin del ‘superciclo’ recaudatorio ponen en riesgo la estabilidad fiscal, con un impacto directo sobre la Seguridad Social.

La reforma mejora las previsiones, pero no elimina el problema

La propia AIReF reconoce que las últimas reformas de pensiones han suavizado parte del deterioro previsto hace unos años. De hecho, las nuevas estimaciones son menos negativas que las publicadas anteriormente por el organismo. En 2025, por ejemplo, la institución proyectaba que la tasa de generosidad podía caer hasta el 56,7% en 2050. Ahora la sitúa en el 60,2%.

Parte de esa mejora se explica por la revalorización de las pensiones conforme al IPC aprobada en la reforma impulsada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El anterior mecanismo, que limitaba las subidas al 0,25% en determinados escenarios, habría provocado una pérdida de poder adquisitivo mucho mayor para los pensionistas.

Aun así, la AIReF mantiene sus dudas sobre la sostenibilidad futura del sistema. El organismo avaló recientemente el cumplimiento de la regla de gasto pactada con Bruselas, pero volvió a advertir de que las medidas aprobadas hasta ahora no compensan completamente el incremento previsto del gasto derivado del envejecimiento.

El debate, por tanto, ya no gira únicamente en torno a si las pensiones subirán o no. La cuestión de fondo es cuánto representarán respecto a los salarios y cómo evolucionará la capacidad del sistema para sustituir las rentas del trabajo en una sociedad cada vez más envejecida.

Noticias relacionadas

Ese es, precisamente, el ‘cambio silencioso’ que reflejan las proyecciones oficiales. Pensiones públicas que seguirán creciendo, pero que perderán peso relativo frente a los salarios y frente al tamaño de la economía española durante las próximas décadas.