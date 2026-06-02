Las 5 claves de los datos del paro de mayo: los migrantes ya son el 15% de ocupados

Las incertidumbres derivadas de la geopolítica no están ensombreciendo el buen momento que está viviendo el empleo en España. Los datos actualizados este martes por los ministerios de Inclusión y Trabajo revelan una creación de récord de la ocupación, que está enfilando la cota de los 22,5 millones de cotizantes a base de incorporar personal en sectores como la hostelería, las oficinas y la construcción.

Un buen dato que cohabita con una disminución del paro sustancialmente más moderada, como viene siendo habitual, y que da cuenta de un mercado laboral que se está expandiendo a marchas forzadas insuflado por la aportación de la población migrante.

El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en mayo respecto al mes de abril en 231.975 personas, hasta un total de 22,3 millones de trabajadores en activo. Los números verdes son la tónica habitual en los meses de mayo, hasta el punto de que en todos y cada uno de los meses de mayo se han ganado ocupados. Incluso en plena Gran Recesión o pandemia del covid. No obstante, este año la pujanza ha sido especialmente elevada, de hecho, la segunda más elevada de toda la serie histórica.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la variación del empleo en mayo.

La hostelería y, en menor medida, las actividades administrativas han sido las actividades que más empleo han generado este mes de mayo. Si bien, si se mira la ocupación creada durante los últimos 12 meses, entre los grandes sectores económicos destaca el crecimiento de actividades inmobiliarias (+6,3%), la construcción (+5%), las actividades artísticas (+4,5%) y la sanidad (+4,1%), un mix entre gremios de alto valor añadido y de bajo.

En mayo subió el empleo y bajó el paro, aunque no en la misma proporción —como viene siendo habitual en los últimos años—. El número de personas inscritas en las oficinas del SEPE bajó en 36.323 respecto a abril, hasta situarse en 2,3 millones de desempleados. En términos absolutos, hoy hay 134.162 parados menos que hace un año y la cifra total es la más baja desde 2008.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del paro en el tiempo.

Esa diferencia entre el volumen de altas en la Seguridad Social y la disminución del paro se explica, entre otros factores, por la expansión del mercado laboral. Hay más gente disponible para trabajar y la hay porque, eminentemente, hay más personas venidas de fuera que quieren y están en disposición de trabajar.

El número de autónomos, pese a que no crece con igual intensidad que los asalariados, sigue creciendo. Pico, pala; pico, pala. Los trabajadores por cuenta propia llevan creciendo poco a poco y con sorprendente resiliencia, tanto a la crisis del covid, como luego a la de Ucrania y con tensón ahora con la de Irán. No dejó de hacerlo este mayo, cuando el número de autoempleados aumentó respecto a abril en 15.470 efectivos, hasta una cifra total de 3,46 millones de trabajadores por cuenta propia en alta.

Autónomos

Si se mantiene este ritmo, la posibilidad de batir el récord de 3,5 millones es factible para el verano. Queda por ver si durante la segunda mitad del año, cuando alguno se da de baja después de finiquitar la campaña turística, se mantiene dicha cota.

El gran motor ahora mismo del empleo en España está siendo la población migrante. Sin ella, no se explicarían los récords recientemente alcanzados. Este mes de mayo se ha hecho evidente, cuando la mitad de los efectivos ganados por la Seguridad Social han nacido fuera de España. Funcas va un paso más allá y cuantifica que, en términos desestacionalizados, son siete de cada 10.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del empleo migrante según país de origen.

El crecimiento progresivo de la población migrante ha provocado que ya representen el 15% del total de población ocupada, con 3,35 millones de ocupados nacidos fuera de España. Una cifra que presumiblemente aumentará una vez vaya avanzando la regularización extraordinaria que puede dar permiso de trabajo legal a casi un millón de personas.

Catalunya lideró en mayo la creación de empleo en el conjunto de España. Sumó 50.034 ocupados respecto a abril, hasta un total de 3,97 millones de trabajadores en activo. Las provincias catalanas vivieron el mejor mayo de toda la estadística disponible y rozan con la yema de los dedos el récord histórico que supondrán los cuatro millones de ocupados.

Noticias relacionadas

Gráfico que muestra la evolución del empleo en Catalunya y Madrid. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

A expensas de ello, Catalunya suma otro mes por delante de Madrid (+25.082) como territorio con mayor número de ocupados en toda España. La distribución de las contrataciones estuvo muy marcada por la temporada turística y, no en vano, Islas Baleares (+48.193) fue el segundo lugar donde más nuevos cotizantes se registraron.