Openbank recoge el guante de los neobancos y eleva su remuneración al 2,50% para nuevos clientes

La pugna que libran los neobancos para ofrecer la mejor remuneración al ahorro tiene un nuevo participante. Openbank, el banco digital del Santander, ha elevado su remuneración a los nuevos clientes al 2,50% TAE. Se trata de un avance considerable, desde el 2,02% que había fijado hace unos tres meses. De esta forma, la entidad se suma al reto planteado por entidades como Revolut, N26 o Trade Republic, que ofrecen tasas de remuneración ventajosas para atraer los ahorros de los clientes y ganar liquidez.

Tal y como se desprende de las condiciones de la remuneración, publicadas en la página web del banco, los clientes solo deben darse de alta y traer Bizum a la entidad. Como fecha límite para disfrutar de esta promoción, Openbank ha fijado el próximo 30 de junio. A diferencia de otras entidades, como Bankinter, Ibercaja o el Sabadell, no existe un saldo máximo a remunerar, tal y como ofrece también Trade Republic.

Trade Republic y sus referidos

Precisamente el neobanco de origen alemán lanzó a finales del pasado mes de mayo una de sus promociones más agresivas hasta la fecha. En un movimiento para hacerse con los ahorros de los clientes desencantados con la banca tradicional, Trade Republic aumentó la remuneración de su cuenta ahorro hasta el 3,04%. La promoción, al igual que en Openbank, está disponible para los nuevos clientes, aunque los clientes ya existentes pueden optar a ella cumpliendo una serie de requisitos.

Tal y como informó la entidad al publicitar la promoción, los clientes existentes pueden acceder a la promoción a través de un programa de referidos. Así, obtendrán tres meses de remuneración al 3,04% por cada recomendación exitosa que realicen, es decir, por cada nuevo cliente que se registre a través del link que le ha facilitado ese mismo usuario. La cantidad máxima de remuneraciones es cuatro, por lo que, en total, un cliente existente puede gozar de un año de remuneración al 3,04% TAE como máximo.

La guerra por el ahorro

Otra de las entidades tradicionales que se ha sumado a la guerra del ahorro es Abanca. La entidad gallega ha habilitado una nueva promoción para el ahorro a través de su neobanco, B100, en un caso muy similar al de Openbank y el Santander. Así, B100 ha elevado el interés de su cuenta de ahorro hasta el 2,5% TAE, desde el 1,75% que ofrecían el año anterior.

Al igual que en el caso de Openbank, esta fórmula solo está disponible para nuevos clientes, en un nuevo caso de una entidad digital tentando a los clientes de la gran banca. En este caso, eso sí, el saldo máximo a remunerar es de 50.000 euros.

El modelo Revolut

Mientras que la banca digital incipiente lanza promociones para tratar de captar clientes, otros neobancos, más establecidos, no se han sumado a la guerra. Es el caso de Revolut, el neobanco británico con más de seis millones de clientes en España. El caso de Revolut es paradigmático, pues sus cuentas remuneradas están divididas en función del plan al que el usuario se haya suscrito.

Revolut ofrece cinco planes de suscripción: el gratuito, el Plus (3,99 al mes), Premium (8,99 al mes), Metal (15,99 al mes) y Ultra (55 al mes). Cada uno de ellos ofrece, además de beneficios adicionales, una rentabilidad determinada para el ahorro: 1,15% TAE el gratuito y el plus, 1,40% TAE el premium, 2,02% el metal y 2,27% el Ultra. De esta forma, Revolut jerarquiza el porcentaje de interés que reciben sus clientes por el ahorro, con un modelo totalmente diferente al del resto de neobancos.