Confirmado: Cambia la normativa para trabajar en una estación de ITV y es ahora mucho más fácil

La nueva normativa sobre los requisitos para trabajar en alguna estación de la ITV ha cambiado recientemente para facilitar a la gente el acceso a este empleo. La ampliación de las titulaciones que se aceptan para conseguir el trabajo hace que mucha más gente pueda optar al empleo. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo tú.

En primer lugar, hay que anunciar que toda la información y el proceso de conseguir este empleo, se encuentran en el portal web de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

En esta web se expone que en las estaciones de ITV hay vacantes libres para la gente. Además, recuerdan la importancia de este empleo, ya que miles de profesionales en toda España garantizan cada día que los vehículos circulen con seguridad y respeto al medio ambiente. También invitar a la gente a unirse a la empresa: "Ahora, tú puedes formar parte de este futuro y salvar vidas".

Inspector y director técnico de ITV

Cabe destacar que no se ha modificado la normativa en todas las vacantes; los dos puestos de trabajo que han decidido ampliar el número de titulaciones aceptadas son el de inspector de ITV y el de director técnico de ITV.

Desde ahora, para optar a ser inspector de ITV será necesario disponer de alguna de estas titulaciones: técnico superior en automoción, técnico en electromecánica de vehículos automóviles o titulaciones equivalentes o certificados de profesionalidad en áreas como electromecánica, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos o maquinaria agrícola.

Por otro lado, para optar al puesto de director técnico de ITV se requerirá cualquiera de estos diplomas: ingeniero técnico o ingeniero, grado o máster habilitante para ejercer las profesiones anteriores o grado o máster, de la rama de ingeniería y arquitectura, del ámbito de ingeniería eléctrica, electrónica y de la telecomunicación, ámbito de ingeniería industrial, mecánica, automática, de la organización industrial e ingeniería de la navegación o ámbito de ingeniería química, de los materiales y del medio natural.

Abrir la puerta a nuevos perfiles

Según la AECA-ITV, en esta normativa "se actualizan y amplían las titulaciones válidas para ejercer como inspector o director técnico de ITV, se adaptan los requisitos a la oferta formativa actual en FP y universidad y se abre la puerta a nuevos perfiles con experiencia profesional y formación complementaria específica".

Para cualquier persona interesada en unirse a la empresa, este portal web ofrece un mapa interactivo con el que puedes seleccionar la estación de ITV que más te interesa de las 404 que hay repartidas por toda España. Una vez seleccionada, puedes ver toda la información de la estación, puedes escribirles un correo directamente desde la web y también puedes ver a tiempo real el número de ofertas que tienen publicadas. Con esto se busca facilitar y profesionalizar un sector que es clave para la seguridad vial de toda España.

Fuentes: