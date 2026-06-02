Nace Volare, la nueva plataforma de viajes de lujo impulsada por el fundador de Exoticca

Volare aterriza en el sector turístico como una nueva plataforma especializada en viajes de lujo basada en experiencias personalizadas y con una propuesta centrada en itinerarios 'premium' diseñados en función de los intereses y preferencias de cada viajero, según ha informado la compañía.

El proyecto está impulsado por Jesús Rodríguez, fundador de la startup 'Exoticca', creada en 2013, y una de las figuras vinculadas a la innovación en el sector turístico. La nueva compañía busca diferenciarse mediante un modelo basado en la personalización, la flexibilidad y la combinación de tecnología y criterio experto en el diseño de los viajes.

La plataforma ofrece itinerarios privados que incluyen hoteles de alta categoría, guías privados, traslados 'premium', vuelos internacionales y domésticos, asistencia local las 24 horas y una selección de experiencias adaptadas a cada cliente.

Destinos exclusivos

Con una selección inicial de más de 50 itinerarios en 30 destinos, Volare construye su portfolio como lo haría un director de cine: seleccionando escenarios, ritmos y atmósferas para dar sentido a cada historia.

Desde destinos icónicos hasta lugares menos explorados, la propuesta abarca regiones como el sudeste asiático, África o América Latina. Entre las opciones figuran itinerarios por Japón que combinan ciudades como Kyoto y Tokio con enclaves menos conocidos como Kanazawa o Takayama; rutas que enlazan Sri Lanka y Maldivas entre templos, naturaleza y playas paradisíacas; o experiencias en Chile que cruzan el desierto de Atacama hasta la Isla de Pascua.

También destacan propuestas en Argentina, que combinan Buenos Aires, la Patagonia y las cataratas de Iguazú con alojamientos singulares y guías especializados.

Viajes personalizados

Más allá del destino, Volare pone el foco en el viajero. La plataforma evoluciona hacia un modelo en el que cada propuesta nace de los intereses, motivaciones y deseos de quien viaja, incorporando herramientas avanzadas que permiten afinar cada vez más la personalización.

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De esta manera, el viaje deja de partir de un catálogo para construirse desde la persona, en una experiencia que va mucho más allá de lo tangible.