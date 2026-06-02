Muniesa (CaixaBank) advierte de la pérdida de influencia europea en el mundo

Europa ahorra más que Estados Unidos, pero invierte peor. Este axioma ha sido debatido este martes en la reunión del Cercle d'Economia en un debate que ha contado con la presencia de Tomàs Muniesa, presidente de CaixaBank, y David López Salido, director general de Economía del Banco de España, con David Vegara, vocal de la junta del Cercle y consejero del Banc Sabadell, en el papel de moderador.

Muniesa ha querido deslindar la realidad de que la industria de los fondos de inversión de Estados Unidos sea siete veces más grande que la Europea de ningún tipo de problema de financiación. "No encontraremos empresas que digan que no pueden financiarse en Europa, éste no es el problema", ha manifestado. El problema, ha dicho, supera en mucho al marco de las finanzas. "Estamos perdiendo mucho de nuestro impacto en el mundo como sociedad europea", ha afirmado Muniesa. "Tenemos que ser conscientes de lo que somos y de cómo hemos evolucionado", ha añadido el presidente de CaixaBank.

En su análisis, Muniesa ha apuntado que Europa invierte el 5% de sus ahorros en bolsa, mientras que este porcentaje se dispara al 30% en la primera economía mundial. "Eso no depende de los ciudadanos, sino del tamaño de la industria de los fondos de inversión", ha apuntado. La falta de esta industria de los fondos se percibe, ha añadido el financiero en el conjunto de la economía: "Es un motor que ayuda al crecimiento y que nos falta".

El presidente de CaixaBank ha querido poner la mirada en la cuestión del tamaño empresarial, y ha recordado que Apple tiene un mayor valor de capitalización que todas las empresas del íbex-35 y que en EEUU hay tres grandes empresas de telecomunicaciones, como en India. "En Europa cada país quiere tener tres, y difícilmente van a poder competir", ha lamentado.

Para poner remedio a esta situación, Muniesa ha reclamado más agilidad en el mercado, más velocidad de respuesta y titulización de la deuda. "Todo el mundo lo ve, Draghi lo ve, Letta lo ve...", ha añadido el presidente de CaixaBank. A este diagnóstico ha añadido un viejo conocido: "En Europa regulamos tanto que los mercados son poco ágiles, y luego nos cuesta mucho cualquier proceso".

López Salido, por su parte, ha defendido que la regulación (que promueven organismos como el Banco de España) no es la única responsable de la escasez de grandes fondos de inversión en Europa. En este sentido, ha defendido la importancia de tener entidades "muy saneadas" para prevenir y hacer frente a las crisis. El directivo ha puesto el acento en el problema de las diferentes fiscalidades en cada país europeo y ha reclamado "mejorar y eliminar" esa fragmentación del mercado. En su diagnóstico, el director general de Economía del Banco de España ha apostado por poner facilidades a los profesionales que pueden ser decisivos en este sector: "Tenemos que absorber los riesgos que ese talento puede necesitar de la manera más rápida posible".