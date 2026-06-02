Una mujer migrante, con estudios universitarios y residente de Catalunya: el nuevo rostro del emprendedor en España

Las mujeres migrantes toman la delantera en la creación de empresas en España. Esa es la conclusión de la última entrega del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 25-26, cuya radiografía del tejido empresarial ha hallado que las mujeres migrantes emprenden el doble que las españolas. “En 2025 el porcentaje de emprendedoras de origen migrante duplica el de las españolas, una proporción que supera incluso la diferencia entre los hombres de origen migrante y nativos”, destaca el informe.

No solo son las mujeres. El estudio arroja que el perfil típico del emprendedor en España son las personas de origen migrante con educación universitaria. Y la brecha es enorme: uno de cada cinco participan en estas actividades, frente a uno de cada 11 españoles con formación universitaria. Una de las conclusiones es que la Ley de Startups, una normativa que ha buscado convertir al país en un polo de inversión, ha sido uno de los principales motores. Además, las comunidades autónomas que encabezan este boom de emprendimiento son Catalunya, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. Todas estas regiones superan la media de España.

Más conocimiento de las reglas del juego

Otra conclusión del informe es que, en la última década, el conocimiento de las “reglas del juego” para emprender ha saltado del 45% de la población adulta al 54%. Es decir, un 20% más de la población adulta en España tiene conocimiento y habilidades para lanzar una iniciativa corporativa. Esa no es la única buena noticia: el porcentaje de residentes españoles con capital social para lanzar nuevos proyectos se ha triplicado en los últimos 15 años del 29% en 2011 hasta el 59% en 2025.

No obstante, el deterioro del contexto económico y geopolítico, marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales impulsadas por Washington, ha dejado huella en las percepciones sobre el emprendimiento. Entre quienes no desarrollan actividad emprendedora, el miedo al fracaso se ha intensificado: el 55% considera que el riesgo de que un proyecto no prospere es un freno para emprender, frente al 51% registrado en 2023. En España, la media general de personas que tienen miedo al fracaso es del 53%. Sin embargo, aunque el temor al fracaso sigue siendo una de las principales barreras de entrada, cada vez condiciona menos la decisión de poner en marcha un negocio.

Una fuente de ingresos atractiva

Cada vez más personas perciben el emprendimiento como una vía para mejorar su situación económica, incluso entre quienes no tienen intención de poner en marcha un negocio. Desde 2023, el porcentaje de personas no emprendedoras que considera que emprender puede ser una fuente de ingresos atractiva ha aumentado un 31%. El cambio es aún más acusado entre el tejido emprendedor y entre quienes sí participan en actividades emprendedoras. Entre 2023 y 2025, el porcentaje de emprendedores que percibe un claro valor económico en la creación de una empresa se ha disparado un 57%, reflejando una creciente confianza en el potencial financiero de emprender.

Deterioro de las condiciones

Dicho esto, aunque hay más optimismo, los expertos alertan de un deterioro general del entorno para emprender en los últimos años. Aunque destacan que las instituciones disponen de mayor capacidad para formar al tejido emprendedor, consideran que las barreras de acceso al mercado continúan siendo el principal obstáculo y, sobre todo, el peor indicador del ecosistema emprendedor español. Sobre todo, existen importantes carencias en financiación y apoyo social. En este sentido, la eliminación de barreras de acceso al mercado recibe una nota de apenas un 3,8 sobre un 10, lo que sitúa a España en el peor puesto entre los países de referencia.