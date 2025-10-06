Economía
Mercabarna cerró 2025 con un beneficio neto de 10,6 millones de euros, un 9,3% menos
Las empresas que operan en el recinto vendieron 2,59 millones de toneladas de productos, un 1,1% más que el año anterior
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Mercabarna cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 10,6 millones de euros, un 9,3% menos que el año anterior, mientras que los ingresos de explotación alcanzaron los 37,2 millones de euros, un 5,8% más, según ha informado la entidad este martes en un comunicado.
Mercabarna realizó inversiones por valor de 6 millones de euros y los gastos de explotación se elevaron hasta los 25,6 millones, un 6,9% más interanual, debido a los concursos de Seguridad y Vigilancia, y de Limpieza, Recogida y Reciclaje de Residuos.
En total, las empresas que operan en Mercabarna vendieron 2,59 millones de toneladas de productos, un 1,1% más que el año anterior. De esta cifra, 179.676 toneladas correspondieron a productos de proximidad, un 5% más.
Gestión de residuos
Mercabarna gestionó 24.669 toneladas de residuos, de las que valorizó el 76% a través de la recogida selectiva y gracias al sistema integrado de gestión de residuos del polígono alimentario.
La presidenta de Mercabarna y tenienta de alcaldía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha explicado que los resultados muestran que es posible "acabar con beneficios a la vez que se apuesta por incrementar los recursos para la mejora social y del entorno".
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