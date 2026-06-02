Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica los factores clave para el cálculo de la pensión de jubilación

Cuando llega el momento de jubilarse, no todos los trabajadores tienen claro cómo funciona el cálculo de la pensión, ni cómo pueden afectarnos ciertos factores. En este sentido, la Seguridad Social tiene en cuenta elementos como las bases de cotización y el total de años cotizados.

Por ello, con la intención de aclarar algunas dudas, el abogado laboralista Ignacio Solsona nos explica en su canal de YouTube 'Laboroteca' el funcionamiento del cálculo general en las pensiones.

La importancia de cumplir el periodo mínimo de cotización

Antes que nada, el abogado aclara que "el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación contributiva es de 15 años", de los que dos años deben corresponder a los 15 años anteriores a la jubilación.

Básicamente, sin tener ese mínimo no se puede acceder a la pensión contributiva, pero sí a la no contributiva, que será más baja y se tendrá que cumplir con el límite de ingresos.

Ahora bien, cumplir el periodo mínimo de cotización ya nos garantiza un 50% de la base reguladora. A partir de este momento, cada mes trabajado contaría para la base reguladora. "A partir de los 15 años, por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19", comenta el abogado.

Métodos y alternativas para mejorar la base reguladora

Por otro lado, Solsona aclara que, en el caso de las jubilaciones que empiecen en 2027, "para cobrar un porcentaje equivalente al 100% de la base reguladora son necesarios 37 años de cotización". De hecho, aunque se trabajen más años la base reguladora no aumentaría, una medida que el abogado critica por su carácter limitado.

Sin embargo, la normativa contempla una excepción, ya que quienes deciden demorar su edad de jubilación, es decir, trabajar más allá de la edad ordinaria, sí que pueden obtener un beneficio económico por cada año completo cotizado.

Además, en los casos de jubilaciones anticipadas (voluntarias o involuntarias), cotizar más de 37 años podría reducir la penalización aplicada por adelantar su retiro, con lo que sus ingresos no se verían tan afectados.

Noticias relacionadas

En todo caso, el abogado señala la importancia de los convenios especiales de la Seguridad Social. Estos acuerdos permiten al trabajador abonar las cuotas a la Seguridad Social, por lo que puede seguir cotizando y generando cotizaciones. De este modo, el trabajador puede evitar huecos en blanco en su historial de cotización y, con ello, un posible descenso de su jubilación.