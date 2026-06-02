El IBEX sube el 0,62 % con el foco puesto en la inflación y en la incertidumbre sobre Irán

La Bolsa española ha abierto este martes con un alza del 0,62 %, en una jornada en la que el foco de atención estará puesto en el dato preliminar de la inflación en la eurozona de mayo, mientras aumenta la incertidumbre en Oriente Medio tras los mensajes contradictorios sobre las negociaciones de paz.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,62 %, hasta los 18.298,4 puntos. Las ganancias del año alcanzan el 5,75 %.

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En otros mercados, y pendiente del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio del crudo brent se frena este martes. Baja el 0,60 %, hasta los 94,4 dólares, al igual que el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que se deja el 0,67 %, hasta los 91,54 dólares.