Iberdrola logra 50 millones de ayudas europeas para electrificar el calor industrial en España

Iberdrola se ha adjudicado ocho proyectos en la primera subasta europea de descarbonización del calor industrial impulsada por el Fondo de Innovación de la Comisión Europea. Las iniciativas movilizarán más de 150 megavatios renovables y recibirán cerca de 50 millones de euros en ayudas, según ha informado este martes la compañía.

La convocatoria tiene como objetivo acelerar la sustitución de combustibles fósiles por electricidad renovable en sectores industriales con un elevado consumo energético. En el caso de Iberdrola, los proyectos se basan en la electrificación directa del calor mediante calderas eléctricas y requerirán alrededor de 240 gigavatios hora anuales de electricidad procedente de fuentes renovables.

Las actuaciones permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono asociadas a procesos industriales intensivos en energía y mejorar la competitividad de las empresas participantes, según la energética. Los proyectos se desplegarán en sectores como alimentación y bebidas, química, manufactura, neumáticos, minería y otros ámbitos industriales.

La subasta, gestionada por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, ha seleccionado 65 proyectos en diez países europeos, con un volumen total de ayudas cercano a los 400 millones de euros. España lidera la convocatoria, con 24 adjudicaciones.

Los cerca de 50 millones obtenidos por Iberdrola representan aproximadamente el 35% del total de las ayudas concedidas en España. La compañía considera que esta adjudicación supone un impulso para acelerar la electrificación del calor industrial en el país y consolidar esta tecnología como una de las principales vías de descarbonización de la industria.

Los proyectos incluyen acuerdos de suministro energético a largo plazo, conocidos como PPAs, que permitirán a las empresas participantes disponer de mayor estabilidad y visibilidad sobre el coste del calor descarbonizado. Iberdrola destaca que este tipo de contratos reduce la exposición de la industria a la volatilidad de los combustibles fósiles y facilita el cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad y reducción de emisiones.

La energética recuerda que estas actuaciones se suman a otros dos PPAs firmados en España con compañías de los sectores metalúrgico y de centros de datos, que representan conjuntamente otros 90 megavatios renovables.

Iberdrola ofrecerá una solución integral que incluye el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones, además del suministro de la energía renovable necesaria para producir calor electrificado. El objetivo, según la compañía, es minimizar el impacto sobre la operativa de las fábricas y facilitar una transición eficiente para los clientes industriales.

El responsable de descarbonización industrial de Iberdrola, Fernando Mateo, ha señalado que estas ayudas permitirán acelerar proyectos “reales” y “maduros” que mejoran la competitividad de los clientes, reducen el coste del calor y disminuyen su exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles.

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“La electrificación directa del calor industrial es una de las palancas más efectivas para recortar emisiones en el corto plazo, y la subasta europea demuestra que existe una cartera sólida de proyectos viables para desplegarse desde ahora”, ha afirmado Mateo.