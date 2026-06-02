El Gobierno propone una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años

A día de hoy, todavía continúa el debate acerca de una de las recientes propuestas del Gobierno: una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo. Esta prestación por crianza estaría pensada sobre todo para las familias con menores a su cargo.

En este caso, la medida se aplicaría a todas las familias, sin tener en cuenta el nivel de ingresos o la situación familiar, laboral, etc. Sin embargo, la ayuda todavía no ha sido aprobada, pendiente de apoyo por parte de los partidos políticos.

Una ayuda de 200 mensuales por hijo menor de edad

Según asegura el Gobierno, esta medida pretende aliviar el coste de la crianza, contribuyendo a la protección de la infancia, así como reducir los niveles de pobreza infantil. A su vez, el Consejo Económico y Social (CES) señala la necesidad de crear una prestación universal que beneficie a todas las familias por igual.

La cuantía propuesta correspondería a los 200 euros por hijo, con alcance de los jóvenes menores de edad, es decir, hasta los 18 años. Aun así, se barajan otras alternativas como que solo aplicarla hasta los 3, 6 o 12 años, aunque no está claro todavía.

En lo que se refiere a requisitos, la única condición sería tener hijos menores a cargo. En este caso, no se aplicaría ningún otro requisito de renta, condiciones del trabajador o beneficiario, entre otros.

Coste de su aplicación y posibles efectos

A la hora de aplicar esta medida, podría realizar mediante una ayuda directa o reducción fiscal en la declaración de la renta. Además, las estimaciones señalan que esta medida supondría un coste anual de 19.276 millones de euros, equivalente al 2,76% del gasto público.

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En todo caso, algunos expertos aseguran que esta posible ayuda universal podría tener efectos muy significativos: en el caso de la pobreza infantil, sus cifras disminuirían hasta el 8%; y en cuanto al riesgo de pobreza entre menores, descendiendo del 29% al 21%.