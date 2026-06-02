El fondo francés Iroko compra a GreenOak el complejo de oficinas santcugatense Vallsolana Business Park

BentallGreenOak (BGO), firma global especializada en gestión de inversiones inmobiliarias, ha completado la venta de Vallsolana Garden Business Park, un complejo de oficinas de 20.000 metros cuadrados situado en polígono de Can Sant Joan, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El comprador ha sido Iroko Atlas, vehículo de inversión tipo SCPI (Sociedad Civil de Inversión Inmobiliaria, por sus siglas en francés) fundado en 2020, gestionado por la firma francesa Iroko y que, en España, gestiona una cartera de 24 activos por el valor de 244 millones y una superfície de 243.000 metros cuadrados. La operación ha sido asesorada por BNP Paribas Real Estate, que ha actuado en representación del vendedor. Si bien el precio de venta actual no ha trascendido, GreenOak compró el complejo en 2017 por 25 millones de euros.

Inaugurado en 2009, hoy Vallsolana está compuesto de dos activos de oficinas independientes conocidos como Kibo (9.797 m²) y Vinson (9.819 m²), que albergan sedes de empresas como Eurofragance o la tecnológica Ekon. Ubicado en la zona empresarial a las fronteras con Rubí, junto a la AP-7 y con acceso inmediato a la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el parque, traslada BNP Paribas en un comunicado de prensa, ofrece conexión directa con el centro de Barcelona en menos de 30 minutos.

Pistas de pádel ubicadas en el complejo de oficinas Vallsolana, en Sant Cugat. / EPC

Además de sus superficies de oficinas modulables, Vallsolana también dispone de una amplia oferta de servicios orientados al bienestar y la experiencia del usuario, entre ellos gimnasio, pistas de pádel, auditorio, lounge, conserjería y seguridad 24 horas. La compañía acometió la renovación integral de las zonas comunes y obtuvo las certificaciones WELL Gold y LEED Gold, centradas en sostenibilidad, eficiencia energética y bienestar laboral. Entre sus inquilinos también figura un centro de coworking que gestiona IWG.

Según Víctor M. Olivier, director de Capital Markets Barcelona y responsable del French Desk de BNP Paribas Real Estate España, “esta operación ilustra la solidez del apetito de los inversores por activos de oficinas con buenos fundamentos”. El directivo subraya además que mercados periféricos como Sant Cugat permiten al capital francés, especialmente a perfiles SCPI, acceder a “rendimientos atractivos y sostenibles” para sus accionistas.

Una operación que culmina una estrategia iniciada en 2017

La venta del complejo marca un nuevo capítulo para un activo que ya protagonizó una de las operaciones inmobiliarias más relevantes del área de Barcelona hace casi una década. En 2017, el entonces fondo GreenOak —hoy integrado en BentallGreenOak— adquirió Vallsolana Garden Business Park al banco suizo UBS por alrededor de 25 millones de euros, en una operación asesorada por Cushman & Wakefield.

El parque empresarial contaba entonces con cerca de 20.000 metros cuadrados distribuidos en dos edificios de cuatro plantas y una tasa de ocupación cercana al 80%. Entre las compañías instaladas figuraban firmas como Adidas, Everis, Eurofragance, Reebok, LG y Winsystems.

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La adquisición realizada por GreenOak en 2017 se enmarcaba dentro de una intensa actividad inversora del fondo en España. Solo durante 2016, la firma había invertido más de 200 millones de euros en el mercado inmobiliario nacional y preparaba un segundo fondo específico para España con una capacidad de inversión cercana a los 900 millones.